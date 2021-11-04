Asgari Ücret ve Emekli Aylıkları En Az 1000 TL Artıyor! Erken Emeklilik Bekleyenlere de Müjde!

Diğer taraftan Emekliliği bekleyen yüz binlerce kişi için Ak Parti tarafınan hazırlanan EYT raporu gündeme gelirken, raporun ayrıntılarını yoğun bir ilgiyle merak eden EYT'liler sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki EYT ile ilgili son gelişme ne? EYT çıkacak mı? Asgari ücret, emekli maaşları ve EYT ile ilgili tüm detaylar haberimizde sizlerle...

Pandemi ve döviz kurunda meydana gelen artış sonrasında yaşam pahalılığı en üst düzeye çıkarken gündeme bomba gibi gelişmeler gelmeye başladı. 2 Bin TL'nin altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması adına hükümet tarafından çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlar konuya yönelik ayrıntıları uzun süredir yakından takip ediyordu. Yeni gelişmelerin gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar gözlerini bu gelişmelere çevirdi.

EYT'de Son Dakika Müjdesi!

Senelerdir bu konuda bir çalışma bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar adına sınırlı da olsa çalışmaların başlayacağına yönelik gelişmeler gündeme geldi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda meydana çıkacak olan maliyetlere göre hangi desteklerin gerçekleştirileceği belli olacak.

Asgari Ücrete Enflasyona Etkisi

Değerlendirilen tedbirler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirli vatandaşlar amacıyla enerji faturalarında destek gerçekleştirilmesi ve SGK ödenekelerinde memur maaş artışları da yerini alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları bu konuya yönelik herhangi bir resmi açıklama gerçekleştirmedi.

EYT'de Son Durum

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olan vatandaşlar için 4447 sayılı Kanun yürürlüğe alınmadan önce emeklilik için gereken koşullar şu şekilde belirtiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesine ilk defa SSK'lı olan bir erkek;

- 55 yaş ve 5.000 prim günü ile ya da

- 55 yaş, 15 sene sigortalılık ve 3.600 prim günü ile ya da

- 25 yıl sigortalılık ve 5.000 prim günü ile emeklilik gerçekleştirilebiliyordu. Bu sebeple 1 Ocak 1990 tarihinde, 18 yaşında iken ilk defa SSK'lı olarak çalışma hayatına giren bir erkek 1 Ocak 2015 tarihinde 5.000 gün de çalışmış ise 43 yaşında emekli olabiliyordu.

8 eylül 1999 tarihi ve öncesinde ilk defa SSK'lı olan bir kadın;

- 50 yaş ve 5.000 prim günü ile ya da

- 50 yaş ve 15 sene sigortalılık ve 3.600 prim günü ile ya da

- 20 sene sigortalılık ve 5.000 prim günü ile emekliliği gerçekleştirebiliyordu. Bu sebeple 1 Ocak 1990 tarihinde, 18 yaşında iken ilk defa SSK'lı çalışma hayatına başlayan bir kadın SSK'lı 1 Ocak 2010 tarihinde, 5.000 gün de çalışmış ise emekli aylığı alabiliyordu. Bu koşullar dahilinde 18 yaşında çalışma hayatına giren bir kadın, 38 yaşında emekli olabiliyordu.

Fakat 9 Eylül 1999 tarihinde sadece sigortalılık süresi ve prim günü ile emekli olma fırsatı ortadan kaldırıldı. Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşuluna ilk defa sigortalı olunan tarihe göre kademelendirilen bir yaş koşulu ilave edildi. Bu nedenle de emekli olabilmek için erken yaşlarda sigortalı olarak çalışma hayatına giren ve 5.000 prim gününü tamamladığında aylık bağlatmayı planlayan vatandaşların hayalleri 4447 sayılı kanun hayata geçtiği tarihe kadar ertelendi.