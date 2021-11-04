Bankalar Tüm Vatandaşlara Ödemeye Başladı! Bankanıza Gidip Anında 1750 TL Ödeme Alabilirsiniz

Pek çok kişi bilmiyor ve başvurmadığı için 1750 TL nakit ödemeden yararlanamıyor. Siz derhal başvuru yapıp şartları sağlayarak 1.750 TL nakit para alabilirsiniz. Peki başvuru nasıl yapılır? Bankadan 1.750 TL nakit ödeme almak için şartlar nelerdir? Tüm bu soruların yanıtları ve detaylar haberimizde sizlerle...

Bankalar zorlu pandemi sürecinde elini taşın altına koyarak düşük faizli konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi paketlerini hayata geçirmişti. Devam eden pandemi koşullarıyla birlikte bankaların promosyon ve kampanya duyuruları da hız kesmeden devam ediyor. Toplumun her kesimine hitap eden cazip, avantajlı ve uygun ödeme planı içeren kredi paketlerini devreye alan Kamu ve Özel sektör bankaları, şimdi de emekli vatandaşlara müjdeli haberi duyurdular! Emekli vatandaşlar, maaşlarını 3 yıl (36 ay) bankalarından çekme sözü (taahhüdü) vererek anında 1.750 TL nakit ödeme ve değişik avantajlar sağlayabiliyorlar. TEB, Garanti BBVA, Yapıkredi, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve daha pek çok banka emekliler için özel promosyon kampanyalarını duyurdu.

TEB'den 1750 TL Anında Ödeme Müjdesi!

Emekli maaşını TEB'e taşıyıp 36 ay maaşını TEB'den çekme sözü veren emeklilere anında 1.750 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli maaşı taşıma işlemlerini E-Devlet platformu üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak daha önceki bankanıza taahhüdünüzün olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Zira taahhüdünüzü bozduğunuz takdirde almış olduğunuz promosyon ödemesini iade etmeniz gerekecektir. TEB 1750 TL promosyon ödemesi için sizden 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermenizi de aramaktadır. Bu çerçevede hem maaşını taşıyıp hem de 2 otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler TEB'den 1750 TL promosyon ödemesini nakit olarak anında hesaplarında görebilmekteler.

Bankalardan Promosyon Müjdesi

2021 yılı Kasım ayı içerisinde bankaların promosyon müjdesi devam ediyor. Emekli promosyon kampanyalarında adeta rekabet içine giren tüm özel/kamu bankaları, değişen tutarlarda promosyon ödemesi ve fırsatları sunmaktalar. Bankalar nakit promosyonların yanı sıra market alışverişlerinde indirim, harcamaya özel bonus vb. fırsatlara da yer vermektedirler. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapıkred, ING Bank, QNB Finansbank, Aktif Bank, Fibabanka vb. pek çok banka milyonlarca emekliye aynı şekilde nakit/ayni kampanya ile promosyon ödemesi yapmaktadır.