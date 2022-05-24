Asgari Ücret 6 BinTL Mi Olacak? Gözler O Tarihe Çevrildi! Temmuzda asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Yılbaşından itibaren yükselen enflasyon yükselişinin sonrasında işveren ile çalışanlar, bu ve buna benzer soruların cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan “asgari ücret 6.000 TL olacak” iddiası ise dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Peki temmuz ayı içerisinde asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Hükümetten Asgari Ücret Zammına Yeşil Işık!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapmış olduğu açıklamada temmuz ayı içerisinde asgari ücretle çalışan vatandaşların karşılaşmış oldukları enflasyon farkına karşı çalışmaların hazırlığını yaptıklarını belirtmek istediğini söylediÇalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle çalışanları koruyacaklarını ve emeklerinin koruma altına alınacağını söyledi. Temmuz ayı içerisinde asgari ücretle çalışan vatandaşların karşılaştıkları enflasyon rakamları neticesinde yüksek fiyat artışları karşısında alım güçlerini arttıracak ve yüzlerini güldürecek çalışmaları yapacaklarını söyledi.

AK Parti’den Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması!

Türkiye Büyük Millet meclisi plan ve bütçe komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz tarafından asgari ücrete yönelik bir son dakika açıklaması geldi. Yılmaz, konu ile alakalı asgari ücretle alakalı değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceklerini söyledi. AK Parti hükümetinin başından itibaren hiçbir zaman ücretleri enflasyon rakamlarına ezdirmediğini söyledi

Asgari Ücrete Temmuzda Zam Yapılacak mı? Asgari ücret 6.000 TL Mi Olacak?

Sosyal medya platformlarında asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zam ile beraber şu anda 4253 TL olan rakamın 6.000 TL’ye çıkması gibi bir rakamdan bahsediliyor. Hükümet yetkilileri tarafından konuya yönelik yapılan açıklamalarda 6000 TL gibi bir rakam telaffuz edilmedi ancak çalışma bakanı tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda asgari ücretle çalışan vatandaşların alım gücünü arttıracak kayda değer bir artış yapılacağını söylememiz mümkün.