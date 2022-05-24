Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge ile ilgili haberi verdi! Son dakika

3600 EK GÖSTERGE NEDİR? KİMLERİ KAPSIYOR? ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge açısından bekleyen milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran ve yakından ilgilendiren açıklama geçtiğimiz günlerde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin tarafından yapılmıştı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarını tamamladıklarını ve son değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi. 3600 ek gösterge çalışması ile din görevlisi, hemşire, polis, öğretmen aylıkları ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında, hemşire ile yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlilerinin aylıklarında ise yüzde 25 oranında bir artış olması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlandığı ve son değerlendirmelerin yapıldığı açıklandı. Bu ay sonu bütün ayrıntıları ile kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen bakın Bilgin, aynı zamanda emeklilerin durumu ile kamu çalışanlarının ücret durumu gibi çeşitli konularda da çalışmalarının devam ettiğini ve temmuz gibi enflasyondaki gidişatı ile bütün bu bilgilerin paylaşılacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde sağlık çalışanları ile bir araya gelmişti. 3600 ek gösterge hususu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Erdoğan, lisans mezunu hemşirelerin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başı olmak üzere finansal iyileştirmelerin ve emekliliğe de yansıması konusu ile alakalı çeşitli çalışmaları yapacaklarını söylemişti

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşlarının ve emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde aktif rol oynayan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması ile emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin de aynı şekilde yüksek olacağı anlamı ortaya çıkıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda 3600 ek gösterge çalışmalarının artık sona geldiğini ve mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderileceğini, yasama süresi içerisinde yasal bir hal alarak çıkacağını söyledi. Buna göre 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber kamu personellerinin maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranında ciddi manada artış yaşanması söz konusu olacak.