Artık O Ödemeler Bankaya Gitmeden Yapılacak, 3 Banka Yeni Kampanyasını Açıkladı, Şartlara Uygun Olanlar Onay Alıyor. İnternetten kolay kredi alınabilecek. Bankalar duyuru paylaştı. Kredi alacak olan kişilere, uygun faizlerle internet kredisi verilecek. Günümüz teknolojisinde artık bankaya gitmeden tüm bankacılık işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bu işlemlerden en önemlisi para gönderme ve para yatırma olduğu bilinse de son zamanlarda bankaların yaptığı bir diğer kampanyada internet kampanyası olmuştur.

Sizde eğer kredi kullanmak istiyorsanız bankaların internet bankacılıklarını kullanarak bankaya gitmeden kredi kullanabilirsiniz. Bu işlemleri tüm bankalar uygulasa da anında kredi hizmetini her banka vermemektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bu sebeple seçecekleri banka çok önemlidir. Bazı bankalar sadece ön onay verirken bazı bankalar onay verdiği gibi kredinizi hesabınıza atarak kullanmanızı sağlayacaktır.

Kolay İnternet Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Bankalara geçmeden önce nasıl kredi imkanından yararlandığınızı sizlere söylemek isteriz. Bankalar kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notunun yüksek olmasını istemektedirler. Kredi notu düşük olan veya kredi notu yüzünden icralık olan müşterilerin kredileri onay almayacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizi aldıkları değerlendirmede eğer internet üzerinden kredi kullanacaksanız en az 1400 ve üzerinde kredi puanınızın olması gerekmektedir. 1400 ve üzerinde kredi notu olan müşteriler internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman kredilerini kullanabilirler.

Kredi notu bilindiği gibi bankalarda 1100 ve üzerinde olduğunda kredi alınabilmektedir. Bu banka şubelerinden başvurularda ve konut, taşıt kredileri için geçerlidir. Uzaktan kredi başvurusu yapacaksanız daha iyi müşteri olmanız gerekiyor. Zaten iyi müşteri olduğunuz zaman banka size sürekli olarak hazır kredinizin olduğunu ve bu kredinizi kullanmak için internet bankacılığına girmeniz için mesajlar gönderecektir.

Akbank Direkt Online İnternet Bankacılığı Kredisi

Bu bankalardan en çok tercih edileni Akbank Direkt internet bankacılığı olmaktadır. Sizde bu bankadan bir hesabınız varsa bu hesaba bağlı internet bankacılığı şifrenizi oluşturarak Akbank Direkt uygulamasına girip kredinizi kullanabilirsiniz. 50.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde banka onay verdiği zaman anında hesabınıza paranız aktarılacaktır. Kişilerin kredi notuna göre uygun faiz oranları ile kredi imkanı verilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler hafta sonu dahil istedikleri zaman başvuru yaparak kredilerini kullanabilirler. Akbank direkt kredi kullananlar ayrıca bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilirler.

ENpara.com Online İnternet Bankacılığı Kredisi

Enpara.com QNB Finansbank ortaklığında kurulan ülkemizin ilk dijital bankasıdır. Dijital bankası olmasından ötürü bu banka tüm işlemlerini internet üzerinden yapmaktadır. Kredi başvurusu, kredi kartı başvurusu, para gönderme, fatura ödeme gibi tüm bankada yapacağınız işlemleri bu bankanın uygulaması üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler sadece ihtiyaç kredisi için bu işlemleri yapmaktadır. Bu banka konut kredisi ve taşıt kredisi için sizleri QNB Finansbank’a yönlendirecektir. 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapacaksanız bu bankanın müşterisi olup olmamanız önemli değildir. Eğer banka müşterisiyseniz anında hesabınıza onaylı krediyi atabilirsiniz. Eğer banka müşterisi değilseniz de kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız banka temsilcileri adresinize gelip size kredileri kullandıracaktır. Bu durumda ilk önce banka hesabı açılacak ve daha sonra kredi kullandırılacaktır.

İş Bankası İş Cep Online Kredi İmkanı

İş Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşların kullandığı uygulama olan İşcep üzerinden de ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Banka aynı gün içinde sizlere 10.000 TL ile 40.000 TL arasında bir kredi imkanı tanımaktadır. Banka şartlarına uygun olduğunuzda bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterilerine özel olarak verilen bu kredilerde en fazla 36 ay vade yaptıracaksınız. Dilerseniz bu kredilerde 3 aylık bir erteleme de söz konusu olabilir. İş Bankası üzerinden internet bankacılığı kullanarak kredi kullanacaksanız kredi notunuzun diğer bankalara nazaran daha yüksek olması gerekmektedir.