Antalya'da Sosyal Mesafe Kaybetti, Korona Kazandı!

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Antalya'nın dünyaca ünlü olan Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı pek çok turist ile sahil adeta dolup taştı. Son günlerde artış gösteren koronavirüs vaka sayılarına rağmen vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Antalya'da günlük nüfus sayısı artış gösterirken dünyanın en önemli turizm yerleri arasında bulunan Antalya'da sezonun açılması ile beraber turist yoğunluğu ile karşılaşıldı. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminin eklenmesi ile beraber Antalya'da ciddi bir kalabalık oluşmasına sebep oldu.

Geçen sene salgın sebebiyle tatile çıkamayan yerli ve yabancı pek çok turist, turizm kenti Antalya'yı tercih etti. Akdeniz'in İncisi Antalya'da misafirler deniz ile kumun tadını çıkardı ve tatilin keyfine baktı. Dünyanın en ünlü plajları arasında bulunan Konyaaltı Sahili de büyük ilgi ile karşılaşırken sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılması tepki topladı.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyunun 28 derece ölçüldüğü Antalya'da misafirlerin büyük çoğunluğu denizde vakit geçirmeyi ihmal etmedi. Antalya'da bulunan vatandaşların bir diğer kısmı ise sahil bandında bulunan ağaçlık alanda zaman geçirirken kalan misafirler de şemsiye altında şezlonglara uzandı.

Öğle saatlerinde sıcak havaya rağmen misafirler tatil yapmayı aksatmadı ve Konyaaltı Sahili’nde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Bunun yanı sıra su sporlarındaki aktiviteler ile adrenalin dolu anlar yaşayan tatilciler eğlenirken kalan misafirler de güneşli havadan korunmak için ağaç altlarında uyumayı tercih etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artış göstermekte olan vaka sayılarını dikkat çekmiş ve maske, mesafe ve hijyen kurallarını dikkate almayan vatandaşları uyarmıştı.

Tatilde olan Nurşen Tomruk isimli vatandaş ise ilk defa bölgeye geldiğini ve bulunduğu mekanın çok güzel olduğunu söyledi. İnsanlar ve çevre düzenlemesi olarak çok güzel bir yerde bulunduğunu ifade eden Tomruk, tekrar gelmek isteyeceğini de ekledi.