Arka Sokaklar'dan Kötü Haber! Bu Sefer Zor Olacak

Yılbaşı sebebi ile 2 hafta boyunca ekranlarda yer almayacak olan Arka Sokaklar isimli uzun soluklu televizyon dizisi projesi hayranları tarafından merak edildi. Dizi, 31 Aralık yılbaşı akşamında özel yayın sebebi ile izleyici karşısına çıkmadı. Bunun yanı sıra projenin sonraki hafta 7 Ocak Cuma akşamında da yeni bölümünü yayınlamayaçağı belirtilirken izleyici kitlesi ile 14 Ocak 2022 tarihinde buluşacağı söylenildi.

Arka Sokaklar dizisinin yaşamış olduğu tüm bu ilginç gelişmelerden sonra dizinin bir yol ayrımında bulunduğu şeklinde yorumlar yapıldı ve Arka Sokaklar sosyal medyada gündem haline geldi. İzleyici kitlesi projenin 610. yeni bölümünde “Rıza Baba” ismini karaktere hayat veren Zafer Ergin'in projeden ayrılma ihtimali sebebi ile de rahatsızlık duymaya başladı. Çok sayıda dizi hayranı Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin projenin fragmanında 4 kurşun ile vurulduğu fragmana yorum yazdı ve konu seyirci kitlesi tarafından çok konuşuldu.

Artık fenomen bir karakter haline gelen Rıza Baba, toplamda 16 sezondur ekranlarda yer alıyor ve usta oyuncu Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı sergiliyor. Ünlü oyuncu, hayat verdiği karakter sebebiyle Arka Sokaklar dizisinde büyük bir üne kavuşmuş ve projenin elde ettiği başarının mimarlarından biri olmuştu.

Oyuncunun hayranları ise Zafer Ergin’in Arka Sokaklar dizisini ne kadar sevdiğini biliyor ve oyuncunun bir 15 yıl daha sette yer alabileceğini söylediğini hatırlıyor. Bu durum da oyuncunun diziye veda etme gibi bir düşüncesinin olmadığını kanıtlar nitelikte olarak yorumlandı.

Senaristlerin ise son zamanlarda projenin düşen reytingler sebebiyle bu şekilde bir heyecanlı sahne düşünmüş olabileceğini tartışıyor. Aynı zamanda Cuma rekabetinin de fazla olması bu şekilde bir sahnenin yaşanmasına yol açmış olabilir. Diğer taraftan Rıza Baba karakterinin 4 kurşun yemesi ardından yeniden hayata döndürülmesi ise dizinin inandırıcılığına zarar veren bir nokta olabilir.