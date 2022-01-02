Esenyurt'ta İntihar Girişimine “Atla” Tezahüratı

Esenyurt'ta yaşanan korkunç olayda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişinin toplamda 22 katlı olan binanın 11. katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Esenyurt'ta yaşanan intihar girişimi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ise oldukça duyarsız davranışlar sergiledi ve konu çevredekilerin eğlencesine dönüştü. İntihar girişimi oldukça uzun sürerken bazı vatandaşlar ise çekirdek yemeye başladı ve “atla” şeklinde tezahürat yapıldı. Diğer vatandaşlar ise muhabirleri taklit etmeye başlarken bir grupta 22 katlı binanın 11. katına çıkan yabancı uyruklu kişinin gözüne lazer tutmayı ihmal etmedi. Polis ekipleri ise şahsı 15 saat sonrasında kurtardı ve emniyete götürdü.

Esenyurt Kıraç'ta meydana gelen olay dün sabah 05.00 saatlerinde meydana geldi ve binanın 11. katındaki balkona çıkan yabancı uyruklu vatandaş 15 saat boyunca aşağıya inmedi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise intihar girişimi olayını itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Müzakereci polisler tarafından çıkmış olduğu balkondan indirilmek için ikna edilmeye uğraşılan vatandaş, polisleri zor duruma soktu.

Çevredekiler ise uzun saatler boyunca balkonun korkuluklarından aşağıya sarkan adamı adeta film izler gibi seyretti ve çekirdek yerken “atla” şeklinde tezahüratlar yapıldı. Soğuk havaya aldırmadan film gibi olayı cep telefonu ile görüntülemek için birbiriyle yarışan vatandaşlar duyarsız davranışlarda bulundu.

Bir grup insan ise intihar girişiminde bulunan kişinin gözüne lazer tuttu fakat şahsın üstüne tutulan lazerden etkilenmemesi oluşabilecek facianın önüne geçti. Polis ekipleri ise balkondaki kişiyi ikna etmek için uzun bir süre uğraştı fakat başarılı olamadı. 15 saat içerisinde şahıs balkondan yeniden sarktı ve kahraman polis memuru ise şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak hızlı bir hareket ile balkona atlayarak şahsı kurtardı. Daha sonra polis ekipleri intihara kalkışan yabancı uyruklu kişiyi sakinleştirdi ve şahıs binadan uzaklaştırılarak polis merkezine götürüldü.