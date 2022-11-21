Kanal D ekranlarında yayınlandığı günlerin birincisi olan ancak Yalı Çapkını'nın başlamasıyla birlikte Total, AB ve 20+ABC reyting sıralamasında kan kaybeden Arka Sokaklar için final yolu gözüktü. İlk olarak dizi için 45 günlük bir tatil kararı verildi. Ancak kulislerde ortaya atılan iddia izleyiciyi yıkacak. Söylentiler ışığında dizinin final yapacağını iddia ettiler.

Arka Sokaklar seyircisini baştan aşağı sarsacak veda! Final bölümü bile yapmadan bitirecekler. Arka Sokaklar dizisi 16 yıllık süreçte en çok izlenen dizilerden birisi oldu. Kadrosu ve oyuncuları dönem dönem değişen dizi aldığı son kararla izleyicilerini şoktan şoka soktu. Dizi ilk etapta 45 günlük bir ara verdi. Şimdi ortaya öyle bir iddia atıldı ki izleyiciler yıkılacak. İddiaların temel kaynağını sunan kişi dizinin final yapacağı bilgisine ulaştığını ifade etti.

FİNAL KARARI ŞOK EDEBİLİR

Arka Sokaklar için final yolu artık uzak gözükmüyor. Dizi artık final kararı alırsa kimse şaşırmayacak.

YALI ÇAPKINI FİŞİNİ ÇEKTİ

Yayınlandığı günlerin birincisi olan dizi Yalı Çapkını'nın başlamasıyla birlikte Total, AB ve 20+ABC reyting sıralamasında resmen eriyor.

45 GÜN ARA VERİLDİ

Yaşanan bazı gelişmeler neticesinde ilk olarak dizi için 45 günlük bir tatil kararı verildi. Ancak kulislerde ortaya atılan iddia izleyiciyi yıkacak.

FİNAL İDDİASI ŞOK ETTİ

Son gelişmeler akabininde dizinin final yapacağı iddiası duyanları şoktan şoka sokarken kulisler bu iddia ile çalkalanıyor.

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