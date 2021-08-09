Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’den Evlilik Haberi

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, önceki gün alışveriş yaptığı sırada kameralara yansıdı ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Kısa zaman içerisinde şef Arda Türkmen ile evleneceği öğrenilen Elbirliler, açıklamaları ile dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, önceki gün alışveriş yaptığı sırada kameralara yansıdı ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Kısa zaman içerisinde şef sevgilisi Arda Türkmen ile dünya evine gireceğini açıklayan ünlü isim, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Alışveriş yaptığı sırada gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren ve evlilik haberini veren Melodi Elbirliler, açıklamaları ile gündem oldu. Düğün tarihinin de belli olduğunu ancak bunu gizli tutmak istediğini ifade eden ünlü isim, yaz ayı içerisinde nikah masasına oturacaklarını belirtti. Gelinliğini aldığını ve hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Melodi Elbirliler, şef sevgilisi Arda Türkmen ile evleneceği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Ünlü şef Arda Türkmen'in yaklaşık olarak 1 senedir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Melodi Elbirliler ile evlilik kararı alması karşısında çok sayıda tebrik mesajı alındı. Melodi Elbirliler ise önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaptıktan sonra kameralara yansıdı ve merak edilen konulara açıklık getirdi. Evlilik hazırlıklarının tamamlandığını ve gelinliği de aldığını açıklayan Melodi Elbirliler dikkatleri üzerinde topladı.

Yapılan araştırmalar ardından ünlü çiftin bu ayın son haftasında nikah masasına oturacağı bilgisine ulaşılırken sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler’in de gelinliğini aldığını açıklaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Peki Şef Arda Türkmen ile evlenecek olan Melodi Elbirliler kimdir?

1991 senesinde İzmir'de dünyaya gelen Melodi Elbirliler, sosyal medyada güzellik bloggeri olarak tanınmakta ve sosyal medya hesabında çok sayıda takipçisi bulunmakta. Sosyal medya hesabında 543 bin takipçisi bulunan ünlü isim, yayınladığı makyaj videoları ile adından söz ettiriyor. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Elbirliler, kısa zaman içerisinde şef Arda Türkmen ile nikah masasına oturacak.