Kredi Kartı Olanlar Bu Habere, 20000 TL Kartınıza Nakit Yüklenecek, Son Dakika Haberi Olarak Duyuru yapıldı. İşte tüm detaylar...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve kredi kartı kullanıyorsanız düzenli ödemekte olduğunuz kredi kartı sizin kredi notunuzu yükseltecektir. Kredi notu yüksek olan müşterilerde bankalardan, ister, şubeler aracılığı ile isterse de internet üzerinden anında kredi kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve anında 20000 TL kredi onayı almak istiyorsanız, banka kredi notunuzun 1300 ve üzerinde olması durumunda aşağıda vereceğimiz bankalar üzerinden hemen onay alabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank Anında 20.000 TL Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın SMS kredi numarası olan 5030 numarasına kimlik numaranızı göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka, sizleri değerlendirmeye alır ve anında kredinizi kullandırır. Kredi kartı kullanıyor ve düzenli ödemeler yapıyorsanız, QNB Finansbank, SMS kredisi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir, onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Banka müşterisi olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden de kredilerini kullanabilirler.

Akbank Anında 20.000 TL Kredi Başvurusu

Kredi kartını düzenli olarak kullanan kişilere 20000 TL kredi veren bankaların başında Akbank geliyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanırlar. Akbank 20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız durumunda, şubelere gitmeden veya internet sitesine girmeden kredi başvurusunu mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Akbank mobil uygulamasına giriş yapmak için internet bankacılığı şifrenizin olması gerekiyor. İnternet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaptıktan sonra kredi onayı alıp hemen hesabınıza atabiliyorsunuz.

Denizbank Anında 20.000 TL Kredi Başvurusu

Düzenli olarak kredi kartı kullanan müşteriler, Denizbank üzerinden 20000 TL kredi başvurusunu hızlı birşekilde yapabilir. 20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS kredi başvurusu servisine 32 80 numarasına mesaj atmanız gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten sonra kredi sonucu, cevabı cep telefonunuza gelecek ve kredi onayı almamız ile birlikte 36 ay vadeli, bu krediyi en yakın banka şubesinden kimliğinizle kullanabileceksiniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerinden ve ayrıca internet sitesi üzerinden de yapılıyor.