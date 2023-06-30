Ünlü oyuncu Defne Kayalar Disney Plus platformunda izleyici ile buluşan Arayış isimli dizi projesinde kadın oyunculardan biri olarak boy gösteriyor. Mehmet Günsür ile Aslı Enver'in yer aldığı Arayış dizisi Emin Alper imzasını taşıyarak yayınlanıyor. Etkileyici ve farklı hikayesi ile büyüleyen Arayış ismi dizi projesinde Nisan isimli genç bir kızın ruhani yolculuğu da izleyiciyle buluşuyor. Metropol hayatından bunalmış olan Nisan isimli genç kız ve yaşadıkları dizide anlatılıyor.

Nisan karakteri dizide yaşamış olduğu hayatındaki sıkışmışlıktan kurtulmak istiyor ve bu şekilde bir arayışa çıkıyor. Bu yolculuk Nisan karakterinin kendisini mutsuz ve hasta hissetmesi ile başlıyor ve farklı olaylar daha sonra onu buluyor.

Başarılı isim Defne Kayalar dizinin hikayesinde Azra karakteri ile performans sergiliyor ve açıklamaları ile adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu söz konusu projeden çok etkilenen isimlerden biri olduğunu ifade etti ve rol aldığı Arayış dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hikayenin günümüz dünyasında genel anlamda herkesin yaşamış olduğu kendini bulma ihtiyacının nereye gidebileceği ile ilgili olduğunu aktardı.

Oyuncu Azra karakterinin dizinin hikayesinde uzun bir süre boyunca arayış içinde olan birisi olduğunu aktardı ve dikkatleri üzerinde topladı. Kendisinin bazı özelliklerinin uyuştuğunu da açıklayan Azra karakteri merak edilenleri yanıtladı. Farklı tecrübelerin insan olmanın bir zorunluluğu olduğunu ifade eden Defne Kayalar hayatı yaşamak gerektiğini de söyledi.

Kendisini de hayatında her türlü tecrübeyi yaşamak istediğini söyleyen ünlü isim hayat verdiği Azra karakterini de aynı durumda olduğunu ve bu karakterin kalıbından dışarıya çıkmak istediğini söyledi. Bunun yanı sıra insanın çok tutkulu bir yaratık olduğuna dair açıklamalar da yapıldı. O tutkulardan arınmak yerine o yönde ilerlemenin insanı kendisine yaklaştırdığı da söylenildi.