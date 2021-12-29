Son Dakika: Bankadan Açıklama Geldi, Yapı Kredi Bankası 10 Bin TL Üzerinde Ödeme Yapacak Müjdesi

İhtiyaç kredisi alarak nakit ihtiyacını karşılayacak kişilere müjde geldi. Yapı Kredi Bankası 10 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredisi verecek. Banka bu kampanya ile kredi kullanmak isteyenlere on bin TL ve üzerinde kredi kullanımı verecek.

10.000 TL ve üzeri kredi ihtiyacı olan kişilere kampanya haberi ulaştı. Kampanya duyurusu Yapı Kredi Bankası tarafından yapıldı. Bankanın koşullarına uygun olan kişiler başvuru sonucunda kredi kampanyasından faydalanabilecek. Bankanın kredi politikalarına uygun olan kişiler düşük faiz oranlarıyla 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Krediler masrafsız ve imzasız olarak kullandırılacak. Kredi başvuruları Yapı Kredi Bankasının belirlediği numara üzerinden SMS aracılığıyla yapılacak.

Yapı Kredi Bankası ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler SMS ile kredi başvurusunda bulunabilecek. Başvurmak isteyen kişiler ep telefonlarının mesaj kısmından “bireysel” yazarak boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını yazacak. Ardından bu mesajı “4411” numarasına göndererek başvuru işlemi tamamlanmış olacak. Başvuruda bulunan kişilerin kredi sonuçları yaklaşık 5 dakika içinde yine mesaj aracılığıyla bildirilecek. Şartlara uygun olanlar bankadan düşün faiz oranlarıyla kredilerini kullanabilecek.

SMS başvurusunun yanı sıra Yapı Kredi Bankası kullanıcısı olanlar mobil bankacılık kullanarak da başvuru yapabilecekler. Mobil bankacılık uygulaması ile başvurmak için uygulamayı indirerek internet bankacılığı şifresi ile uygulamaya giriş yapılmalıdır. SMS veya mobil bankacılık aracılığıyla yapılan kredi sonuçları yaklaşık 5 dakika içinde talep edilen kişilere sunulacak. Kredi kullanımı halinde ödemeleri 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak gerçekleşecek.

İhtiyaç kredisi başvurusu başka bankalar aracılığıyla da yapılabilmekte. QNB Finansbank da ihtiyaç kredisi başvurularını SMS aracılığıyla almaktadır. Başvuru yapacak kişiler cep telefonlarının mesaj bölümüne gelerek “T.C. kimlik numarası” girerek 5030’a mesaj gönderebilir. Sonuçları 5 dakika içinde yine SMS yolu ile bildirilecek. Mesaj içeriğinde onaylanması halinde onaylanan tutar da belirtilecek. Bunun yanı sıra şuan DenizBank ile de ihtiyaç kredisi kullanılabilir. DenizBank da diğer bankalar gibi başvurularını SMS üzerinden almakla birlikte aynı zamanda internet başvuruları da kabul etmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 10 bin TL ve üzerinde kredi onaylarını SMS ile alabilecekler.