Arap Uyarlaması Dizi İçin Başrol Oyuncuları Seçildi

Sezon sonuna sayılı günler kala çoğu dizi ekran hayatına başlamak için hazırlık yapmaya başladı. Bunun yanı sıra yaz dizilerinin birçoğu henüz netleşmek kazanmadan Eylül sezonu için çekilecek olan diziler hakkında da konuşmalar gerçekleşti. Pek çok kanal ve yapım şirketi oldukça iddialı hikayeler ve oyuncu kadrosu ile yeni dizi hazırlıkları yapıyor. Yapım şirketleri Eylül sezonunda televizyon ekranlarında yayınlamak için yeni dizi hazırlıklarına başladı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Seyirci kitlesi her sezon başında adeta dizi bombardımanına tutuluyor ve birbirinden iddialı diziler ekranlarda yer alıyor. Seyirci grubu Eylül ayında yine ekran başına geçecek ve birbirinden güçlü hikayeler ve iddialı oyuncu kadrosu ile yayın hayatına başlayan dizileri izleyecek. Yeni dizi hazırlıkları arasına bu defa Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yayınlanacak bir dizi girdi. Ay Yapım imzalı olan dizinin bir Arap projesinin uyarlaması olarak ekranlarda yer alacağı da dikkat çeken bir konu olarak yorumlandı. Proje hakkında hazırlıkları Ay Yapım sürdürürken konu hakkında detaylar da gündemde yer aldı.

Sosyal medyada da heyecan yaşatan bu gelişmeyle ilgili konuşmalar gerçekleştiriliyor ve bir Arap yapımı olan bir dizinin Türk televizyonlarında uyarlanacak olması hakkında yorumlar yapıldı. Bugüne kadar çok sayıda başarılı yapıma imza atan bir şirket olan Ay Yapım bu gelişme ile adından söz ettirdi. Dizinin orijinal isminin Al Hayba olduğu öğrenilirken Türkiye'ye uyarlanacağı bilgisi de dikkat çeken bir durum olarak görüldü. Dizinin ilginç bir hikayeye sahip olduğu ve Suriye ile Lübnan sınırında bulunan küçük bir köyde geçtiği ifade edildi.

Dizi orijinalinde 120 bölüm ve 5 sezondan oluşan bir yapım olmuştu. Projede hiçbir zaman bitmeyen bir kan davası ve iyileşmeyen yaralar ile bir ailenin hikayesi anlatılıyordu. Seyirci kitlesi ise yeni dizi için Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek’i projede başrol oyuncuları olarak görmek istiyor.