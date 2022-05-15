O Bankanın Yönetim Kurulu Toplantısı Şimdi Bitti: 100 Bin TL Nakit Desteği Sağlanacak! Peki Başvuru Şartları Neler? İş Bankası yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre yönetim kurulu toplantısı tutanağında yer alan açıklamalara göre vatandaşlara nakit desteği sunulması ile alakalı haber dikkatlerden kaçmadı. Yönetim kurulu toplantısı ile alakalı yapılan çalışmalardan sonra nihayetinde toplantı yapıldı ve sonrasında ise alınan kararlar İş Bankası'nın resmi internet sayfası başta olmak üzere sosyal medya platformları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıldı. En çok dikkat çeken husus ise 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin vatandaşlara sunulacak olmasıdır. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

İş Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

İş Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi sunulmasına karar verildi. Buna göre 120 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin kullanılması açısından hareket edecek tüketicilerin en çok 10 yıl boyunca bu kredinin taksitlerini geri ödemesi gerekir.

İş Bankası tarafından sunulan 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık ödenmesi gereken faiz tutarı 2.25 alacaktır. Bu nedenle banka kredi müracaat işlemleri gerçekleştirildiğinde banka personeli tarafından konuyla alakalı detaylı bilgilendirme zaten yapılacak.

100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini çekilmesi durumunda aylık yüzde 2.25 faiz oranı ile bu kredinin alınması durumunda 6 aylık geri ödeme olmayacak nokta Yani bir vatandaş, İş Bankası üzerinden 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çektiğinde ilk taksit ödemelerini 6 ay sonra ödemeye başlayacak. İş Bankası tarafından imza atılan bu yeni kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların İş Bankası şubeleri üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi diğer taraftan İş Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden aynı şekilde başvuru işlemlerini yapmaları gerekir.