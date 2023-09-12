Araç sahipleri yeni güne zam haberi ile uyandı. Motorinin litre fiyatı son zamla beraber 40 TL'yi aşacak. Uzun süredir süren durağanlık bu kez piyasalarda vurucu darbesini hissettirecek. Bu gece saatleri itibariyle motorinin litre fiyatı 2 lira 3 kuruşluk zamlanıyor. Bu zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aşacak.

14 Mayıs seçimleri öncesinde İstanbul'da benzinin litresi 19,81 TL. İstanbul'da motorinin litresi 18,58 TL'den işlem görüyordu. Aradan geçen 3 ayın ardından benzinin litre fiyatı 36,87 TL. Motorinin litre fiyatı ise 38 TL'ye ulaştı.

MOTORİN ZAMMI İLE GÜNCEL LİSTE NE KADAR OLACAK?

Yarın sabah saatlerinden itibaren motorin zammı ile İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 TL'yi görecek. Ankara ve İzmir'de ise bu fark 40 TL'yi aşarak etkisini derinden hissettirecek. 13 Eylül tarihi itibariyle motorin fiyatları güncellenecek. Benzinde ise bugün itibariyle gelen güncel indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu hızlı artışın en önemli sebebi Temmuz ayı ile birlikte başlayan vergi uygulamaları başta olmak üzere uluslararası piyasalarda Brent petrolde görülen fiyat farklılığı oluyor. Brent petrol 12 Eylül tarihinde varil fiyatı 91,35 dolardan işlem görüyor. Bu durum doğrudan akaryakıt fiyatlarını da yukarı yönlü tırmandırıyor.

12 EYLÜL SALI GÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYAT LİSTESİ

-İstanbul motorinin litresi 38 TL

-İstanbul benzinin litresi 36,87 TL

-Ankara motorinin litresi 38,54 TL

-Ankara benzinin litresi 37,44 TL

-İzmir motorinin litresi 38,71 TL

-İzmir benzinin litresi 37,54 TL