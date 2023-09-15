Brent petrolde başlayan yukarı yönlü hareketlilik araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Döviz kurunda başlayan artış vergi zamları ile beraber benzin, LPG ve motorin fiyat listesini yeniden güncelledi. KDV ve ÖTV oranındaki zamların etkisiyle beraber Temmuz ayında artışa geçen benzin ve motorin son iki günde 40 TL'ye ulaştı. İstanbulda motorinin litre fiyatı 39,91 TL'ye ulaşırken Ankara'da 40,52 TL'yi gördü.

BENZİN, MOTORİN VEYA LPG ZAMMI VAR MI?

Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe yaşanan artış yeni günde zam var mı? sorusunu merak ettiriyor. Bu sabah saatlerinde Brent petrol 94 doları aştı. Ancak kaynaklardan edinilen bilgiye göre benzin ya da motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Motorine uygulanan Eylül zammı ile beraber akaryakıt fiyatları 40 TL bandını aştı. Ardından benzine şok eden bir zam uygulandı. 2 TL'yi aşan benzin zammı ile beraber litresi 39 TL'ye dayandı. 5 Eylül tarihinde uygulanan 1 lira 30 kuruşluk son LPG zammı ile birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 17,60 TL'ye ulaştı.

15 EYLÜL CUMA GÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYAT LİSTESİ

Akaryakıt piyasalarında peş peşe uygulanan benzin ve motorin zammı sonrası yeni gün güncel akaryakıt fiyat listesi aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-İstanbul benzinin litresi 38,52 TL

-İstanbul motorinin litresi 39,99 TL

-İstanbul LPG'nin litresi 17,60 TL

-Ankara benzinin litresi 39,10 TL

-Ankara motorinin litresi 40,52 TL

-Ankara LPG'nin litresi 17,59 TL

-İzmir benzinin litresi 39,22 TL

-İzmir motorinin litresi 40,71 TL

-İzmir LPG'nin litresi 17,33 TL