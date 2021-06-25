Acil Nakit İhtiyacı Olan Kişilere, ATM'den veya Ev Adresinde 40000 TL Destek Kampanyası Başladı, Son Kişiler!

Son dönemlerde yaşamış olduğumuz pandemi dönemi, para ihtiyacımızın olduğu en zor günlerdendir. Para ihtiyacı olan kişiler devlet destekleriyle birlikte bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılarak da acil para ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Her bankanın kendine özel olarak hazırlamış olduğu kredi kampanyaları belirli ve çeşitli yöntemler ile birlikte başvuru alınarak krediler kullandırılmaktadır. Yapılan son açıklama ile birlikte 40000 TL'ye kadar kredi onayı almak isteyen kişilere Aktifbank anında kredi onayı vereceğini duyurdu. Aktifbank üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi notu düşük olsa bile bu kredileri anında kullanabileceklerdir.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin kredi notundan ziyade, banka kredi sicili temiz olması durumunda banka 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunacaktır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve PTT kurumu üzerinden de yapılan duyurular ile birlikte bu kredilere başlandığını ve kısa bir süre süreceği belirlenmiştir. Sizlerde eğer kredi almak istiyorsanız, belirtilen şartlarda hemen başvurunuzu yapmanız gerekiyor,. Banka bayrama kadar bu kredilerde işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca bu bankanın SMS kredi servisine de kullanabileceklerdir.

40000 TL kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Aktif Bank ve PTT aracılığıyla verilecek olan 40000 TL'ye kadar kredi başvurusuna birden fazla yöntem ile birlikte başvuru yapabiliyorsunuz. Oturduğunuz yerden hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görmek istiyorsanız SMS atabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabileceksiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya kredi yazın boşluk bırakın ve boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin.

30 50 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizlere kredi sonucunu verecektir. Aktif Bank kredi değerlendirmesi sonucu en fazla 10 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna gelecektir. Kredi onayı aldıktan sonrada banka sizlere genel müdürlük tarafından ulaşacak ve krediyi nasıl kullanmak istediğiniz hakkında sizden bilgiler soracaktır. Krediyi, isterseniz ev adresinizde isterseniz de iş adresinizde kullanabileceksiniz. Banka şubelerinden kredi kullanmak isteyen kişiler ise PTT şubelerine giderek bu işlemleri yapabilmektedirler.

İnternetten de kredi onayı verilecek.

Bankanın resmi internet sitesi olan nkolaykredi.com.tr adresinden de ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 40000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesini 3 ayı ertelemeli yapabilir, sonraki taksitlerinizi de 33 ay vadeye bölebilirsiniz. Dilerseniz daha düşük vade oranları ile de kredi kullanabiliyorsunuz. Banka, özellikle kredi notu düşük olan kişileri onay verdiği için hızlı bir şekilde kredi kullandıracak ve faiz oranlarında diğer bankalara nazaran daha yüksek işlem yapacaktır.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvuru formunu doldurup, yaptığınız kredi başvurusunda, sizleri hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve yine aynı sayfa üzerinde sonunda kredi sonucunu görebileceksiniz. Sms kredilerinde olduğu gibi bu banka üzerinden de kredi kullanacak olan müşteriler, onay almaları ile birlikte genel müdürlük tarafından aranacaklar ve krediyi nasıl kullanacakları hakkında bilgiler alacaklardır.

Aktif Bank müşterisi olan veya Passolig kartı kullanan kişiler ise banka şubelerine gitmeden veya herhangibir banka yetkilisine adresine beklemeden de onay alabilecekler. Kredi başvurusu için mobil uygulamaya girerek buradan ihtiyaç kredisi seçeneğini seçip hemen başvurunuzu yapabilir, onaylanan krediyi de hemen hesabınıza atabilirsiniz.

40000 TL'ye kadar onay aldıktan sonra yine Passolig kartınız ile birlikte bankanın ATM'lerinden de, parayı çekebiliyorsunuz. İnternet üzerinden yapılacak olan veya online olarak yapılacak olan kredi başvurularında, masrafsız kredi seçeneklerinden yararlanacağınız için dosya masrafı olmadan kredi başvurusu yapabileceksiniz.