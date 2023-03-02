Araç Kiralamak İsteyenlere 200 TL Tik Tak Puan Hediye Veriliyor

ING Bank, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında ING Mobile uygulaması üzerinden alınacak bir kod ile tik tak uygulaması içerisinde araç kiralama hizmeti sadece 250 TL'ye sunuluyor. Bu işlem sonrasında, kiralamayı yapan kullanıcılara 250 TL değerinde tik tak puan hediye edilecek. Kazanılan bu puanlar, indirim olarak kullanılabilecek. ING Mobile müşterilerine özel olarak sunulan bu kampanya, tik tak mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek ilk kiralamalar için geçerlidir.

Tik Tak Puan Hediye Başvurusu

Kampanya, mobil uygulama üzerinden yapılan harcamalarda geçerli olacaktır. İlk defa uygulamaya giriş yaparak üyeliğini başlatan müşteriler, ING Mobile uygulamasından aldıkları kupon kodunu alanına girmeleri ve ardından "uygula" butonuna basmaları yeterlidir. Bu şekilde, kampanyadan yararlanmak mümkün olacaktır.

250 TL Tik Tak Puan Hediyesi İçin Katılma Şartları Nelerdir?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, yalnızca 15 dakikalık kiralama süresinden yararlanmalıdır. İlk kiralamanın tamamlanmasının hemen ardından, 250 TL değerinde tik tak puan kazanılabilmektedir. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir ve yalnızca bir kez kupon kodu alabilir. Alınan tik tak puanlar sadece İstanbul'da tik tak araçlarını kiralamak için kullanılabilir ve farklı kupon kodlarıyla birleştirilemez. Bu ücretsiz hediye hakları, başka bir kişiye devredilemez. Sizde 250 tl tik tak puan hediyesi kazanmak istiyorsanız ING mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak hediyenizi kazanmaya başlayabilirsiniz.