Enerjisa Üzerinden Elektrik Faturası Gelenlere Dikkat

Türkiye’de son dönemlerde ekonomik krizin bir hayli üst seviyelerde artması ile birlikte vatandaşın alım gücü düştü. Bu duruma bir nebze olsun çare olabilmek için ise Enerjisa kullanan müşterilere yönelik olarak duyurular yapıldı. Faturası gelen vatandaşlar 28 Şubat tarihine kadar dikkat etmesi gerekiyor.

Binlerce vatandaşı ilgilendiren bu duyuruda ise 28 Şubat 2023 tarihlerine devam edeceği ilan edilen kampanyada Akbank elini taşın altına atmış durumda. Akbank’ın internet sayfası üzerinden yapmış olduğu duyuruda Enerjisa faturalarının otomatik fatura talimatı verilmesi duyurusunda ilanda bulundu. Akbank aracılığı ile yapılacak olan kampanyada fatura ödeme talimatlarına 25 TL chip para ekleneceği bilgisi paylaşıldı. Kampanyanın ayrıntıları ise internet sitesinde bulunup son tarih olarak 28 Şubat 2023 gösteriliyor.

25 TL Chip Para Kazanmak İçin Son Gün

Axess ile verilecek olan otomatik ödeme fatura talimatlarına 25 TL tutarında chip para kartlara eklenecek. Şubat ayı içerisinde verilecek olan EnerjiSA faturalarının talimatı için FATURAC yazıp 4566’ya göndermek yeterli oluyor. Akbank tarafından kabul edilen kampanya katılımları ise bir sefer verilecek olan fatura talimatı için 25 TL tutarında chip para biriktirecek.

İlk verilen faturadan eklenecek olan 25 TL chip paranın devamında 2 yeni fatura için otomatik talimatı verenlere 25 TL 3 ya da 4 fatura için ise 75 TL olmakla birlikte 5 adet ya da daha fazla otomatik ödeme talimatı verilecek olan yeni faturalar için ise toplamda 150 TL tutarında chip para kazanmak mümkün hale gelmektedir.

Kampanya katılabilmek için ise Akbank mobil cihazlarından Akbank’ın internet sitesinden 444 25 25 Akbank müşteri iletişim merkezi aracılığı ile ya da Akbank şubelerine şahsen başvuru yaparak katılım gerçekleştirilebilmekte. Kampanyanın detaylarında ise Axess, axess’in öğrenci kartları ile birlikte free asıl kartlar aracılığı ile bu kampanyadan 1 Şubat 2023 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında verilecek olan otomatik ödeme talimatları sayesinde kazanabileceksiniz.

Kampanya aracılığı ile birden fazla kartı bulunan kişiler Bu kampanyadan yine belirtilen tarihler arasında faydalanabilecek.