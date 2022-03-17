Araç alacaklar dikkat! Ford, faizlerini uzun bir süre daha 0.99 beklediğini açıkladı

Otomobil alımlarında 2021 senesi açısından yoğun bir talep meydana gelmişken, koronavirüsü salgınının bir neticesi şeklinde lanse edilmişti. Buna paralel bir şekilde gerek ikinci el otomobillerde gerekse de sıfır kilometre araçlarda, olağanüstü fiyat yükselişleri meydana gelmişti. Özellikle de ikinci el otomobiller açısından bakıldığında 2021 senesi içerisinde 200.000 TL’ye satışı gerçekleştirilen bir otomobilin oysaki 2019 senesinde 50 bin TL'den satın alındığını biliyor muydunuz? Böyle devasa rakamlar ortaya çıkarken Ford gibi bir dünya markası devreye girerek faizleri uzunca bir süre daha yüzde 0.99 şeklinde sabit tutacağını böylelikle araç sahibi olmak isteyenlere ardına kadar açtı.

Düşük Faizli Sıfır Ford Modelleri Kampanyası Devam Ediyor

100.000 TL’ye varan ve 12 ay vade seçeneği şeklinde tüketicilere sunulan taşıt kredisi finansmanı desteği ile talep etmiş olduğunuz Ford modeline sahip olmanız artık imkansız değil. Yüzde 0.99 gibi oldukça düşük bir faiz oranı ile sunulmakta olan bu destek aracılığı ile almak istediğiniz arabayı hemen altınıza atabilirsiniz. Kampanyanın bitiş tarihi ise 7 Nisan şeklinde açıklandı. Bu mükemmel kampanyadan 7 Nisan 2022 tarihine kadar faydalanabilirsiniz.

Ford Yüzde 0.99 Faiz Oranı İle Ford Fiesta Kampanyası

7 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek bu kampanya ile beraber sıfır kilometre Ford Fiesta model otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin özellikle de 12 ay vade seçeneği ile 100.000 TL kredi finansman desteği almaları mümkündür. Üstelik bu destek, yüzde 0.99 gibi harika bir faiz oranı ile alınıyor.

Ford Yüzde 0.99 Faiz Oranıyla Ford Focus Kampanyası

Ford markası tarafından 7 Nisan 2022 tarihine kadar uzatılan kampanyaya dahil olan bir başka araç ise sıfır kilometre Ford Focus 100 bin TL'lik kredi finansman desteğinden 12 aylık vade seçeneği şeklinde faydalanmanız ile beraber geri ödeme seçenekleri arasında son taksit balon ödeme şeklinde yapılarak aylık taksitleri düşürme seçeneğine sahip olabilirsiniz.

Yüzde 0.99 faiz oranı ile Ford Kuga kampanyası

Ford Fiesta ve Ford Focus gibi Ford markasının sıfır kilometre Kuga modellerinde de yine aynı şekilde kampanya 7 Nisan 2022 tarihine kadar sürüyor. 12 aylık vade seçeneği şeklinde 100 bin TL’lik kredi finansman desteğinin sadece yüzde 0.99 faiz oranı ile alınması durumunda Ford Kuga aracına sahip olabilirsiniz.