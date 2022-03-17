3600 Ek Gösterge İle İlgili Yaşanan Flaş Gelişme, Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor

3600 ek gösterge çalışmalarının yürürlüğe girmesinin sonrasında gerek çalışan memurun gerekse de emekli memurların aldıkları aylıklarda ve emekli olduktan sonra alacakları ikramiye oranlarında çok ciddi manada bir yükselme meydana gelecek.

Memurların kademe ile derecesine göre eğitim kriterleri de göz önüne alınarak açıklanan ek göstergeler ile ilgili çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı ile hazine ve maliye bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. 3600 ek gösterge, uzun zamandır Türkiye'de hem hükümetin hem de memurların gündemi olmaya devam ediyor.

3600 Ek Gösterge İle Beraber Emekli Maaşlarında Ne Kadar Artış Olacak?

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesi ile beraber emekli ikramiyesi başta olmak üzere emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında bir değişiklik yaşanması öngörülüyor. Emekli ikramiyeleri ise 25 ay boyunca çalışan bir memur açısından verilmekte olan 128 bin TL'lik ikramiye, 3600 ek gösterge ile beraber 153 bin lira gibi bir rakam acıtacak.

Çalışırken etki edecek olan 3600 ek gösterge şu an için 7465 TL alan bir polis memurunun alacağı maaşın 8950 TL'ye çıkmasını sağlarken diğer taraftan öğretmenlerin almış oldukları 6448 lira maaşın ise 7730 TL'ye çıkmasını sağlayacak.

3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?

3600 ek gösterge hususunda çalışmalar sürüyor. Konuya yönelik açıklamalarda bulunan çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı Vedat bilgin, geçtiğimiz haftalarda yapış olduğu açıklama ile beraber bakanlıklarında çalışmaların halen sürdüğünü söyledi.