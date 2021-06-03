Araba ve Ehliyet Sahibi Herkesin Dikkatine! Yasa Hazırlandı Daha Düşük Rakamlar Ödeyeceksiniz

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun taslağı hazırlandı. Bundan sonra arabası ve ehliyeti olan milyonlarca vatandaşımız bu hizmetten yararlanırken daha az para ödeyecekler! Düşük fiyat tarifesi başlıyor. Önümüzdeki dönem itibariyle yürürlüğe de girecek. İşte yeni trafik sigortasına dair kanunun ayrıntılar haberimizde.

Arabası ve ehliyeti olan ya da akın zamanda ehliyet almayı düşünen milyonları ilgilendiriyor. Trafik sigortalarına dair düzenleme geldi. Trafik sigortalarında reform değerinde bir değişikliğe gidilecek. Böylece artık vatandaşlar bu hizmet için daha düşük rakamlar ödetecekler. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı olarak görev alan Türker Gürsoy bizzat açıkladı. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek trafik sigortasındaki değişiklik herkesi yakından ilgilendiriyor.

TRAFİK SİGORTALARINDAKİ BELİRSİZLİK ORTADAN KALKIYOR

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından verilen kararlar nedeniyle son zamandalar da trafik sigortalarında belirsizlik oluşmuştu. Milyonlarca vatandaş ve sigortacılık sektörü de bu durumdan olumsuz etkilenmişti. Bu belirsizlik dikkate alınarak trafik sigortasına dair kanun taslağı yapıldı. Hazırlanan bu kanun taslağı ile birlikte trafik sigortalarındaki belirsizliğinde ortadan kalacağını ifade eden Başkan Gürsoy, reform niteliğinde değişikliklerin geleceğini vurguladı.

Öte yandan zorunlu trafik sigortalarında da verilen hizmet kalitesi yükseltiliyor böylece vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacak.

İYİ SÜRÜCÜLERE DÜŞÜK FİYAT TARİFESİ

Trafik sigortalarında yine bundan sonra sürücülerin risk değerlendirmeleri de ele alınacak. Trafik kurallarını ihlal etmişler mi bunun sonucunda ceza puanlarında değişikliğe gidilmiş mi, ehliyetlerine el konulmuş mu gibi durumlara bakılacak. Ehliyetin el konulma süresi gibi tüm bu durumlara göre sürücülerin sigorta skoru hesaplanacak. İyi ve kötü sürücü ayrımı yapılacak ve sigorta şirketleri tarafından primler bu skora göre hesaplanacak. Böylece trafikteki iyi ve dikkatli sürücüler sigorta şirketlerinin özel fırsatlarından ve düşük fiyatlı tarifelerinden yararlanabilecekler.

Sigorta Tahkim Komisyonu bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek yeni düzenlemeler de hayata geçirilmeye devam ediliyor. Bunun yanı sıra sektör başkanı tarafından gelen açıklamalara göre Sigorta Bilgi Merkezi’nin veri paylaşımını düzenleyen ve fonksiyonlarını genişletecek kanun düzenlemeleri de yakın zamanda gelebilir. Pandemi sürecinde öne çıkan dijitalleşmeden yararlanan sigortacılık hizmeti, bu süreçte de eldeki tüm teknolojileri kullanmaya devam edecek açıklaması da geldi sektör liderlerinden.

Ayrıca vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni imkanlar da sunulmaya devam ediliyor. Artık birçok şirket internet ortamından da trafik sigortası hizmeti sunacak. Vatandaşlar evlerinden çıkmadan trafik sigortalarını kolaylıkla yaptırabilecekler.

DEVLET DESTEKLİ SİGROTALAR GELİŞTİRİLECEK

Sektör başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre ticari hayatın canlılığı içinde adımlar atılacak. Devlet destekli alacak sigortası, kefalet sigortası, binan tamamlama sigortası gibi finansal sigortalar geliştirilecek. Finansal sigortalar da hem vatandaşlara yardımcı olacak hem de sektörün önünü açacak düzenlemeler yapılacağı duyuruldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi açısından da yeni tasarruf ürünler üzerinde çalışılıyor. Sektör başkanı Gürses, Bireysel Emeklilik Sistemiyle bütünleşik yeni ve cazip imkanlarla farklı sigorta ve tasarruf hizmetlerinin sunulacağını bildirdi. Bunun için sektör çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Böylece BES katılımcıları hayatlarının çeşitli dönemlerinde destek alabilecekleri özel bir sigorta güvencesine de sahip olacaklar.