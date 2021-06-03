Kara Listeden Olan Vatandaşlara Müjde! Bu Bankalardan İhtiyaç Kredisi Alabilirsiniz!

Kredi notu düşük olan ve kara listeden olan vatandaşlar bankalardan finansman desteği alırken birçok problemle karşı kaşıya kalıyorlar. Kredi puanları düşük olduğu için reddedilen ve finansman desteği alamayan vatandaşlara ise müjde geldi. Bu bankalardan artık finansman desteği alabilecekseniz!

Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından müjde duyuruldu. Kredi notu düşük olan vatandaşlarımız için sevinçli haber geldi. Artık bu bankalardan finansman desteği alabilecekler.

Korona virüs salgını boyunca her kesimden vatandaşımız zor günler yaşadı. Bu nedenle Bankacılık Düzenleme de Denetleme Kurumundan müjde geldi. Salgın nedeniyle kredi notu düşük olan vatandaşlar da belli başlı bankalardan kredi desteği alabilecekler. Böylece vatandaşlarımızın yükleri hafifleyecek acil ihtiyaçları için destek bulabilecekler. Kredi notları üzerinden yeniden değerlendirmeler yapıldı. Böylece kr3edi notu düşük olan vatandaşların da bu zorlu dönemler de kredi desteği alabilmeleri için imkanlar sunuldu. Acil gereksinimleri için vatandaşlar bankaların kredi desteklerinden faydalanabilecekler.

KREDİ NOTU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Birçok banka vatandaşların kredi notlarını baz alarak finansman desteği sunuyor. Finansal sektörde bu nedenle kredi notları kişiyi tanımlayan en önemli verilerden biri. Kredi puanları ise vatandaşların birçok farklı kaynaktan geliyor.

Daha önceki kredi kartı kullanımları ve ödeme alışkanlıkları baz alınanlardan sadece birkaçı. Aynı zamanda vatandaşların daha önce kredi alıp almadıklarına da bakılıyor. Eğer daha önce kredi alınmışsa ve ödemelerde sorun görülüyorsa kredi notları olumsuz şekilde etkileniyor. Düzenli ödemeler ise aksine kredi notunu yükseltiyor. Vatandaşların gelir durumu da yine etkili. Daha önce kredi kullanımında takibe düşüldüyse bu vatandaşların puanını oldukça aşağı çekmekte. Haciz gibi durumlarda ise vatandaşlar kara listeye kadar düşebiliyorlar.

Kredi notunun düşük olması da vatandaşların ya çok yüksek faiz oranlarıyla kredi almalarına ya da hiç kredi finansmanı alamamalarına neden oluyor. Nakit desteği alamayan vatandaşlar ise genellikle ödemelerinde daha da geriye düşüyor. Bu da yasal takip başlamadıysa başlamasına neden oluyor.

1-1900 arasında değişen puanlama sisteminde 1900 puana yakın olan vatandaşlar en avantajlı durumda. Kredi puanlarını yükseltmek için vatandaşlar ödemelerini düzene sokabilirler. Daha bilinçli kredi kart kullanımı da yine kredi notunu yükseltecektir. Vatandaşların hesabında birikim gözükmesi de kredi notlarının yükselmesine yardımcı olan bir diğer etken.

BU BANKALAR DÜŞÜK KREDİ NOTU OLANLARA KREDİ VERECEK!

Salgın döneminde ise yeni düzenleme birbirinden farklı bankalar vatandaşlarımıza nakit desteği sunacaklarını açıkladılar. Garanti Bankası, Finansbank, Alternatif Bank, Burgan Bank, Odea Bank dışında kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankasından vatandaşlarımız nakit desteği alabilecekler.

Kredi notu düşük olan vatandaşlarımız bu bankalardan kredi finansmanı alabilirler. Fakat vatandaşlara sunulacak olan limit bireysel olarak değişiklik gösteriyor. Banka bireylerin kredi notuna ve gelirine göre farklı limitler sunacaktır. Ayrıca her bankanın da sunduğu limitler farklı olabilir. Bu yüzden kredi notu düşük olan vatandaşlarımız her bankaya giderek bizzat başvuru yapmalı ve kendine sunulan fırsatları değerlendirmeli.