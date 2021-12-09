Annemizi Saklarken Dizisi İlk Bölüm Analizi

Çarşamba rekabetine televizyon ekranlarında dahil olan ve sosyal reyting savaşlarına katılan Annemizi Saklarken isimli dizi projesi 1. bölümünü ekranlara getirdi. Dün akşam dizinin ilk bölümü Star TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluştu. Birinci bölümü ile sosyal medyada birinci olan yapım, bu başarısı ile adından söz ettirdi.

Ekranlarda seyirci kitlesi ile buluşan dizilerin sosyal medyada yapılan paylaşımlarını düzenli olarak ölçerek yayınlayan Adba Tv ise 8 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan diziler arasındaki paylaşım sonuçlarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Hazırlanan rapora göre Star TV dizisi olan Annemizi Saklarken Çarşamba gününün galibi haline geldi. Hande Doğandemir ile Kutsi gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrollerde bulunduğu dizi Annemizi Saklarken hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

İzleyici kitlesi, yeni dizi olan ve birinci bölümünü ekranlara taşıyan Annemizi Saklarken isimli projeyi çok beğendi ve sosyal medya paylaşımlarına göre dizinin 1. olması coşku ile karşılandı. Diğer taraftan oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesine rağmen izlenme oranlarında zayıf bir başlangıca imza atan dizi reyting oranlarında hayal kırıklığına uğrattı. Fakat gelecek bölümlerde dizi reyting oranlarını yükseltebilir ve daha başarılı bir sonuca imzasını atabilir.

Çarşamba akşamının en iddialı dizileri arasında bulunan Kanunsuz Topraklar ise listenin ikinci sırasında bulunduğu ve almış olduğu yayın sonucuna göre dikkatleri üzerine çekti. Dizi reytinglerde ortalama gidiyor fakat bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu. Kısa süre önce ise senarist ve yönetmen değişikliğine giden dizi, elde ettiği sonuçlar ile konuşuldu. Bunun yanı sıra reyting birincisi olan Kuruluş Osman isimli dizinin sosyal medyada oldukça zayıf sonuçlar alması dikkat çeken bir diğer konu olarak görüldü.