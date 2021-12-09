İran Nükleer Anlaşması Müzakereleri Devam Ediyor

İran ile dünya güçleri arasında 2015 yılındaki yıpranmış bir nükleer anlaşmayı kurtarmayı amaçlayan müzakereler, birkaç gün aradan sonra Viyana'da yeniden başladı ve Tahran'ın geçen hafta Avrupa ülkelerinin şiddetle eleştirdiği taleplerde bulunmasının ardından gerilim yükseldi.

Anlaşmanın geri kalan tüm imzacılarının (İran, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin) Perşembe günkü toplantısına başkanlık eden Avrupa Birliği diplomatı Enrique Mora, daha sonra “çalışma ve bir anlaşmaya varma ihtiyacı konusunda yenilenmiş bir amaç duygusu hissettiğini” söyledi. (anlaşmayı) hayata döndürme konusunda anlaşma”.

Mora, "Bunun ayrıntılarla ilgili müzakerelerle doğrulanıp onaylanmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz" diyen Mora, olumlu izlenimin "test edilmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Hızla bir anlaşmaya varmanın zamanla "daha zorunlu" hale geldiğini söyledi.

İran'ın nükleer müzakerelerdeki baş müzakerecisi, Tahran'ın müzakerelerde ciddi olduğu konusunda ısrar ettiğini ve İran'ın önceki pozisyonlarına dayanarak müzakereleri sürdürdüğünün altını çizdi.

“İran, zemin döşenirse bir anlaşmaya varma konusunda ciddi…. Ali Bagheri Kani, Viyana'da görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gazetecilere verdiği demeçte, tüm tarafların müzakerelerin devam etmesini istemesi, tüm tarafların boşlukları daraltmak istediğini gösteriyor" dedi.

ABD, 2018'de dönemin Başkanı Donald Trump yönetimindeki anlaşmadan çekildiği için görüşmelere dolaylı olarak katıldı. Başkan Joe Biden, anlaşmaya yeniden katılmak istediğinin sinyalini verdi. Washington, hafta sonu ABD'nin İran özel elçisi Robert Malley başkanlığındaki bir heyeti Viyana'ya göndermeyi planlıyor.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan diplomatlar, İran heyetinin geçen hafta anlaşmanın diğer taraflarının kabul edilemez bulduğu çok sayıda talepte bulunmasının ardından Tahran'ı "gerçekçi tekliflerle" geri gelmeye çağırdılar. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bu hafta ABD'nin bir sonraki müzakere turunun "farklı ilerlemesini" umduğunu söyledi.

Görüşmelerin yeniden başlayacağı konusunda Viyana'dan bildiren El Cezire'den Dorsa Jabbari, İranlı yetkililerin Avrupalı ​​yetkililerin yorumlarının görüşmelere zarar verebileceği konusunda uyardığını söyledi.

"İran dışişleri bakanının kendisi AB'nin üst düzey diplomatı ile bir telefon görüşmesi yaptı ve bu sırada AB'den gelen yorumların yapıcı olmadığını ve bu görüşmeler üzerinde gerçekten zararlı bir etkisi olabileceğini vurguladı" dedi.

“Önümüzdeki 48 saatin çok önemli olacağına dair bir his var” diye ekledi.

Kani, anlaşmanın tüm imzacılarıyla yapacağı görüşmeler öncesinde Çin ve Rus heyetleriyle üçlü bir toplantı yaptı.

Rusya'nın Viyana görüşmelerinde üst düzey temsilcisi Mihail Ulyanov, sonunda bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu dile getirdi. Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD ve İran ile temasların, anlaşmayı yeniden canlandırma konusunda "her iki tarafın da çok ciddi olduğunu kanıtladığına" inanıyor, ancak "ilgili yol ve araçlara ilişkin vizyonları farklı" dedi. “Müzakerecilerin görevi bu farklılıkların üstesinden gelmektir. Amaç birliği ışığında mümkün” dedi.

Geçen haftaki görüşmeler, Tahran'da yeni bir muhafazakar hükümetin iktidarı ele geçirmesinin neden olduğu bir boşluk olan beş aydan uzun bir sürenin ilk görüşmesiydi.