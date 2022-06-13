Annelere ve Babalara müjde: 50.000 TL nakit ödemesi onaylandı!

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ile birlikte vatandaşlar, nakit kredi imkanlarından faydalanmak için bankaların kredi kampanyalarına başvuru yapmak istemektedirler. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olan bu kredileri hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek atılabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yaparak, Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden verilen bu kampanyalara katılabilirsiniz.

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada özellikle kredi kullanacak olan vatandaşların son işyerlerinde 3 aylık sigortası olması ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda onay vereceğini açıklarken, Denizbank ise SMS ile hemen başvuru yaptırabileceğini açıkladı.

SMS ile Kredi

Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar sadede gideriz, Bank üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde, ihtiyaç kredisi almaları durumunda da hızlı bir şekilde 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaktadır. 50000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde banka sizlere düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz mobil uygulama işlemleri sizlere sunulmaktadır. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler banka kredi puanı 1200ün üzerinde olması durumunda hemen onay alabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden yedi gün yirmi dört saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Garanti Bankası, emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlara sunmuş olduğu bu hizmetlerde, anne babalara da kısa bir şekilde kredi imkanı veriyor.