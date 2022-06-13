Son Dakika: Emekliye 5000 TL Ödeme ve Ardından 750 TL Promosyon!

Emekli vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, 750 TL emekli promosyonu ile birlikte Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanabilmektedirler. Son dakika kampanyası olarak başlatılan ve emekli olan vatandaşlara internet bankacılığı üzerinden ödenecek olan 5000 TL ödemeleriyle birlikte emekli maaşını bankalara taşıyan kişilere 750 TL emekli promosyonu verilmektedir. Sgk üzerinden başlatılan yeni kampanyada, bildiğimiz gibi emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl maaş taşımama sözü veren kişilere bankalar karşılıksız olarak 750 TL ödeme vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalar haricinde ek nakit ihtiyacı olan kişilere 5000 TL'ye kadar ödeme vereceğini de açıkladı. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi olarak hesabınıza ödeme alabileceğiniz bu beş bin TL kredileri kullanım sonrasında ödemeye başlayacaksınız. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmeden hemen hesabınızdan bu parayı kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 5000 TL başvuru KOLAY birşekilde nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 5000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyaçları olması durumunda bankanın internet bankacılığı şifresini alabilir. Banka internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamalara giriş yaparak, 5000 TL için nakit başvurusunda bulunabilecek ve 1.54 faiz oranlarından yararlanarak, haziran ayı içerisinde bu krediyi kullanabileceksiniz.

Bankalar kredi haricinde kişilere ayrıca kredili mevduat hesabı başvurusunda yapma imkanı sunmaktadır. Almış olduğunuz maaş kadar iki katı üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, hesabınıza artı para yüklemesi yapabilir ve bu parayı istediğiniz zaman hesabınızdan çekebilir veya harcayabilirsiniz. 12 ay vadeye kadar verilecek olan, buna kitlerde ise kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekmektedir.