Annelere ve Babalara Çocukların Okulları İçin 15000 TL Destek, Öğrenci, Okul İhtiyaçları Kredisi Başladı

15.000 TL Okul, Eğitim için kredi veren bankalar hangileridir? 15.000 TL eğitim kredisi almak için bankaların şartları nelerdir? 15.000 TL okul kredisi ile ilgili bilgileri ve başvuru yapacağınız bankaları sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Okul masrafları için eğer nakit sıkıntınız varsa, bazı bankaların okul eğitim kredileri kampanyalarına katılabilirsiniz. Bu bankalardan alacağınız kredileri 36 ay vade yapabilir ve 3 ay erteleme imkanı ile de ödeyebilirsiniz.

Okul ve eğitim kredisi alabilmeniz için ayrıca bankaların istedikleri müşteri grubunda olmanız gerekiyor. Bankalardan alınacak tüm kredilerde en az kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilerin, banka sicillerine göre de işlem yapacağını söylemek istiyoruz. Başvuru yaptığınızda onay alırsanız, hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim.

ING, Eğitim Kredisi Başvurusu 2021-2022

Okul ihtiyaçlarınız için eğer bir bankadan kredi alacaksanız ve bu kredinin sonucunu hızlı görmek istiyorsanız, ING Bank üzerinden 15.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusunu internet sitesi üzerinden tanımladığı, başvuru formu sayesinde yaptırmaktadır. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de kredi başvurusunu yapabilirsiniz. ING Bank üzerinden alacağınız 15.000 TL kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapma imkanınızda vardır. Bu bankanın kredi notuna göre faiz oranı uyguladığını da söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptığınızda başvuru şartlarına uygun olan kişilerin, hemen kredi kullanabileceklerini de söylemek istiyoruz. Size en yakın ING Bank şubesine giderek de bu kredilerden yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Başvurusu 2021-2022

Ziraat Bankası eğitim kredisi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Banka kredi vereceği müşterilerin en az 6 aylık sigortası olmasını istemektedir. Ayrıca eğitim kredisi alacak kişi, emekliyse bu bankadan maaş alması durumunda 15.000 TL üzerinde de kredi alabilmektedir. Bu banka eğitim ihtiyaçlarınız haricinde, okul parası, yurt parası gibi ödemeleriniz içinde ayrıca kredi imkanı vermektedir. Başvurular en yakın banka şubesinden evraklarınız ile yapılmaktadır. 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

TEB Eğitim Kredisi Başvurusu 2021-2022

TEB bankası üzerinden de eğitim kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi notu uygun olan kişilerin 36 ay vadeye kadar hemen kredi alacaklarını söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yaptığınızda 15.000 TL kredi için banka sizin kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olmasını isteyecektir. Bu şekilde hem uygun faiz oranlarıyla kredi kullanacak hem de anında onay alacaksınız. Banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesini kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB bankası eğitim kredisi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanabilmektedirler.