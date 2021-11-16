Faizsiz, Şartsız, Kefilsiz 45.000 TL İhtiyaç kredisi veren bankalar yayınlandı, Genel Müdürlük Duyurdu

Faizsiz, Şartsız, Kefilsiz 45.000 TL İhtiyaç kredisi veren bankalar üzerinden hemen başvuru yaparak, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Faizsiz 45.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir, bunun hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. İşte detaylar.

Bankaların faizsiz kredi seçeneklerine başvuru yapmak istiyorsanız, katılım bankaları üzerinden kredi kullanmanız gerekiyor. Dinimize göre faizin haram olmasından dolayı, normal bankalardan kredi kullananlar, faiz olduğu için bu kredileri almak istememektedirler. Bu sebeple, katılım bankalarından islami şartlara göre kredi kullanabilir ve kullandığınız bu kredileri hemen ihtiyacınıza göre hesabınıza atabilirsiniz.

Faizsiz kredi haricinde bu bankaların yaptıkları tüm işlemler, faizsiz bankacılık hizmeti olarak geçecektir. Kredi kullandığınız zaman faiz yerine banka kar payı oranı ekleyecek ve bu oran üzerinden aylık kredinizi bankaya geri ödeyeceksiniz. Katılım bankaları üzerinden alacağınız faizsiz 45.000 TL kredi için, 36 ay vade ve dilerseniz 3 ay erteleme imkanı da bulunmaktadır. Şimdi sizlere bu bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Faizsiz 45.000 TL Kredi İçin Başvuru Şartları Nedir?

Faizsiz kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olarak onay alacaksınız. Diğer bankalar gibi bu bankaların politikaları da önemlidir. Kredi başvurusu yaptığınızda, başvuru şartlarına uygun olmanız size uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacaktır. Faizsiz 45.000 TL kredi için, banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan veya banka sicili bozuk olan kişilerin başvuruları onay almayacaktır. Özellikle bankalarda icralık bir durumunuz varsa, kredi onayı alamazsınız.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 45.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden 45.000 TL faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişilerin, aynı gün içinde onay alacaklarını söylemek istiyoruz. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, en az 3 aylık sigortanızın olması, emekliyseniz de bu bankaya maaşınızı taşımanız gerekir. Banka kredi notu uygun olmayan kişilerden kefil isteyebilir. Alacağınız kredilerde faizsiz işlem yapacak ve kullandığınız kredide sıfır faiz olarak helal kredi verilecektir. Bankadan ayrıca konut kredisi ve taşıt kredisi içinde faizsiz kredi kullanmanız mümkündür.

Albaraka Türk Katılım Bankası 45.000 TL Faizsiz Kredi Başvurusu

İhtiyaç finansmanı olarak Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden de 45.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar faizsiz alacağınız bu kredi için başvuru sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Albaraka Türk katılım bankası üzerinden, alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka size uygun kar payı uygular. Emekli olan kişilerin bankadan maaş alması şarttır. Ayrıca bu bankadan evleneceğiniz zaman düğün kredisi, borç kapatmak için borç transfer kredisi gibi kredileri de alabilirsiniz. Yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız da bankaya ipotek vermeniz gerekiyor. Ev, dükkan veya arsa ipoteği vererek, bu bankadan kredi başvurularınızdaki limitleri yükseltebilirsiniz.