Annelere 7500 TL ödeme verilecek! Anneler için başvuru imkanı sağlanacak, onay alınacak

Anneler artık para ihtiyacı olduğunda bankalar aracılığıyla 7500 TL ödeme alabileceklerdir. Nakit ihtiyacı olan ve çocuğu olan kişilerin özellikle çocuk masrafları için bankalar üzerinden nakit kredi imkanı sunulmaktadır. Başvuru yapmak isteyenlere belirli şartlar dahilinde Akbank ve Denizbank SMS attırarak kredi imkanı sunmaktadır. Akbank ve Denizbank üzerinden kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve bu kredilerde onay almanız durumunda hemen işlem yapacaksınız.

Denizbank ve Akbank annelere bu kredileri vermesi için daha önceden kredi kartı kullanmanızı istemektedir. Akbank ve Denizbank üzerinden kullanacağınız kredi kartı varsa internet üzerinden başvuru yapabileceksiniz.

Akbank başvuru

Annelere 7500 TL ödeme için banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan kişiler SMS atarak hemen kredi başvurusu yapabilirler. Akbank üzerinden ayrıc Akbank direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabiliyor. Sms ile kredi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermeniz yeterlidir. 4425 numarasına attığınız mesaj ile birlikte banka şartlarına uygun olursanız hemen SMS kredi onayı alacaksınız. Sms haricinde bankanın şubelerine giderek veya bankanın resmi sitesinden de başvuru yapabileceksiniz.

Denizbank başvuru

Denizbank üzerinden nakit kredi alacak kişilere bankadan hemen işlem yapılmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun ise cep telefonu üzerinden mesaj atarak hemen başvuru yapacak. Sms kredi başvurusu için Kredim TC kimlik yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır. Gönderilen mesaj sonrasında banka şartlarına uygunsanız hemen işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Sms ile kredi alacak kişilere banka kredi puanı uygun olursa imkan sağlayacaktır. Denizbank üzerinden ayrıca banka mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusu, kredi kartı başvurusu yapılmaktadır.