Kiev'deki Saldırıda Gazeteci Öldürüldü

Ukrayna cumhurbaşkanının ofisi, Cuma günü Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan sivilleri tahliye etmek için bir operasyon planlandığını söyledi ve daha fazla ayrıntı vermedi.

Bir Radio Liberty gazetecisi olan Vera Girich, BM şefi Antonio Guterres'in ziyareti sırasında başkent Kiev'i vuran ve onu "şoke eden" iki patlama sonucu öldü.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın "Donbas Savaşı"nı kazanmasını, doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde kontrolü sağlama hedefine ulaşmak için çok önemli gördüğünü söyledi.

Yerel bir polis yetkilisi, Kiev bölgesinde şu ana kadar 1.187 ölü sivilin cesetlerinin bulunduğunu söyledi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, yaklaşık 8.000 İngiliz askerinin bu yaz Avrupa genelinde bir dizi planlı tatbikat gerçekleştireceğini ve bunun "Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük konuşlandırma" olacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'den 33 milyar dolar istedi.

Çekler, Polonyalılar gaz ara konektörü görüşmelerine yeniden başlayacak

Çek Cumhuriyeti ve Polonya, iki ülkeyi birbirine bağlamak için Stork II gaz boru hattının inşası konusunda daha önce terk edilmiş müzakereleri yeniden başlatmaya istekliydi, Çek Başbakanı Petr Fiala, Varşova'daki Polonyalı mevkidaşıyla görüştükten sonra söyledi.

Fiala, Çek Cumhuriyeti'nin Polonya'nın genişletilmiş veya yeni inşa edilen LNG terminallerinde kapasite satın almakla da ilgilendiğini söyledi.

Ukrayna, Ruska Lozova'yı geri kazandı: istihbarat

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın istihbarat birimi, Ukrayna güçlerinin Kharkiv bölgesindeki Ruska Lozova köyünün kontrolünü yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Bunun, Rus kuvvetlerinin Kharkiv'i bombalamak için kullandığı köy olduğunu belirten raporda, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrini Rusya'nın Belgorod şehrine bağlayan otoyol üzerinde stratejik olarak konumlandırıldığı belirtildi.

Polonya Başbakanı, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden yeni mülteci fonları talep edeceğini söyledi

Polonya başbakanı, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna'dan gelen mülteci akınıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak yeni fonlar isteyeceğini söyledi.

Mateusz Morawiecki bir basın toplantısında, "Savaş mültecilerini desteklemek için yeni fonlar için Avrupa Komisyonu'na ortak bir başvuru üzerinde anlaştık" dedi ve intiyatın yakında sunulacağını da sözlerine ekledi.

İsveç, Rusya'nın korkuları arasında Gotland'da orduyu artıracak

İsveç hükümeti, Baltık Denizi'ndeki stratejik açıdan önemli Gotland adasındaki askeri altyapısını güçlendirmek için 1,6 milyar İsveç kronunu (163 milyon dolar) bir kenara bıraktığını söyledi.

En son para dilimi, Baltık'ın kontrolünün stratejik olarak anahtarı olarak görülen Gotland adasındaki bir kışlayı ve diğer altyapıyı genişletmeye gidecek.

"Amaç, çok daha fazla askere ev sahipliği yapabilmek ve operasyonları daha etkili hale getirebilmek ve bu şekilde daha fazla kapasiteye katkıda bulunmaktır ... Gotland'da, "Finansal Piyasalar Bakanı Max Elger gazetecilere verdiği demeçte.