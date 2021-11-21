Anneler ve Babalara 5000 TL Ödeme Onayı Verildi, Çocuğu Okula Gidenlere Daha Çok Verilecek

Para ihtiyacı olan ve çocukları okula giden velilere 5000 TL'ye kadar ödeme yapan bankalar duyurusu yapıldı. 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler kamu ve özel bankaları ile birlikte katılım bankaları üzerinden başvuru yaparak 36 ay vadeli 5000 TL ödeme alabilir. Başvuru yapacak olan kişiler anne ve baba olması ve çocuklarının okula gitmesi durumunda daha yüksek limitlerde de onay alabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanya diğer özel ve katılım bankaları tarafından da devam etmektedir.

Ziraat Bankası 5000 TL ödeme başladı

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL ödeme almak isteyen kişiler mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman Başvuru yaparak online internet bankacılığı üzerinden onay alabilir. Ziraat Bankası müşterisi olmanız durumunda banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapacağınız başvuru sonrasında 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası gibi ayrıca Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlara uygun olan kişiler kredi başvurusu yaparak 7gün 24saat 5000 TL kullanabilir.

Denizbank 5000 TL ödeme başvurusu

Denizbank üzerinden değeri 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler başvuru yapmak istiyorlarsa SMS atabilir veya Denizbank mobil uygulamasına girerek oturdukları yerden işlem yapabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasını gönderebilir ve başvuru yapabilirler. Beş dakika içerisinde Kredi sonucu sizlere gelecek ve onaylanan tutar kadar limiti en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz.

TEB bankası'ndan 5000 TL ATM üzerinden ödeme

TEB Bankası üzerinden de 5000 TL ödeme almak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasını mesaj olarak gönderebilirsiniz. Acil paraya ihtiyacı olan kişilerin her zaman yanında olan bankaların başında gelen TEB Bankası düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlıyor. Banka internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir ATM üzerinden onaylanan krediyi kullanabilirsiniz.