Yargı Engin Performansı ile Etkiledi!

İzleyici kitlesi ile Kanal D ekranlarına buluşmakla olan Yargı isimli televizyon dizisi projesi, 10. yeni bölüm heyecanını yaşamaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi ekran uyumu çok yüksek iki ünlü ismi başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünün çok heyecanlı geçeceği tahmin ediliyor. Yapımın yayınlanan tanıtım videoları izleyici kitlesini araştırma yapmaya sürükledi ve yeni bölüm de iple çekildi.

Engin'in İnci'nin katili olduğu ortaya çıkmıştı ve Engin'in yeni planlar ve oyunlar yapması ilgi çekici bir gelişme olarak görüldü. Onur Durmaz tarafından başarılı bir şekilde hayat verilen Engin karakteri dizinin yeni bölümlerinde öne çıkmaya başlayacak. Hikayenin sır perdesi olan Engin karakteri kafa karıştıran sözleri ile izleyici kitlesinin beğenisini toplayacak.

Pınar Deniz tarafından hayat verilen Ceylin karakteri, Yargı isimli hukuk temalı dizinin 10. bölümünde Engin'e karşı büyük bir söz veriyor ve dikkatleri üzerinde topluyor. Ceylin kardeşinin mezarı başında diz çökecek ve ona senin göremediğin gökyüzünü göstermeyeceğim diyerek konuşacak.

Bu kez de Engin'in hedefinde Ceylin'in olması ve Engin ile Çınar'ın hapishanede karşı karşıya gelmesi önemli bir gelişme olarak görülecek. Engin'in umursamaz tavırları ile Çınar'ın öfkesi daha da alev alacak ve yeni gelişmeler merak konusu olacak. Engin'in bu kez oyunlarında ve planlarında Ceylin'i hedef aldığı düşünülecek.

Oldukça hareketli ve duygusal bir bölüm yaşanacak olan Yargı dizisinin yeni bölümü yayınlanan tanıtımlar ile merak konusu oldu. Onur Durmaz tarafından hayat verilen Engin karakterinin içinde bir canavar olup olmaması izleyici kitlesinin çözeceği yeni problem haline geldi.

Aynı zamanda yeni bölümde yeni bir imaj değişikliğine de giden Durmaz saçlarını kısa kestirdi ve hapishane sahneleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Diğer taraftan Engin'in avukatı olarak Seda karakterinin diziye katılması dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.