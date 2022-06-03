Anneler Dikkat! Hem Çocuğunuz Var Hem De Çalışıyor Musunuz? O Para Adınıza Yatacak!

Dünyaya yeni bebek getiren anneler tarafından alınabilen süt parasının nasıl alınması gerektiği ile ilgili müracaat şartlarının neler olduğunu Bu haberimizde sizin için hazırladık. Süt parası almak açısından nasıl bir müracaat işlemlerinin yapılması gerektiğini haberimizde öğrenebilirsiniz...

Süt Yardım Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Süt yardımı alım başvuru işlemleri, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır. Süt yardımının alınması ile ilgili müracaat edecek vatandaşlar, bağlı bulundukları il yahut ilçede bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine talep edilen evraklar ile birlikte müracaat işlemlerini gerçekleştirerek süt yardımı alabilir.

Süt Yardımı Başvuru Evrakları Neler?

Annenin T.C kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

Çocuğun kimlik belgesi,

Çocuğun doğum raporu,

Süt parası başvuru dilekçesi

Süt yardımı almak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaları ile çocuklarının 15 Temmuz 2015 tarihinden sonra dünyaya gelmiş olmaları gerekir. Annenin veya eşinin SSK'lı yahut BAĞ-KUR’lu çalışıyor olması gerekir. Annenin veya eşinin doğumdan önce en az 120 gün açısından sigorta priminin yaptırılmış olması gerekir.

Başvuru öncesinde çocuğa ait kimlik belgesinin çıkarılmış olması ile beraber çocuğun 5 yaşını geçmemiş olması ve doğumun canlı bir şekilde gerçekleşmiş olması gerekir. Öyle bir şekilde gerçekleşen herhangi bir doğum açısından suç yardımı başvurusunda bulunulması mümkün değildir.