Moskova Tüm Savaş 'Hedeflerinin' Karşılanması Gerektiğini Söylüyor

Kremlin, Rusya'nın taarruz 100. gününe girerken tüm "hedeflerine" ulaşılana kadar Ukrayna'da kendi tanımladığı "özel askeri operasyonunu" sürdüreceğini söyledi.

Afrika Birliği başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine, Afrika'yı özellikle sert bir şekilde vuran küresel gıda krizini hafifletmek için Ukrayna tahıl ihracatını etkinleştirmeye hazır olduğunu söylediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Ukrayna kriz koordinatörü, savaşın “ kazanan olmadığı ve olmayacağı ” konusunda uyarıyor .

BM, çatışmalar sırasında 9000'den fazla sivilin öldürüldüğünü doğrulayarak, gerçek rakamın muhtemelen “önemli ölçüde daha yüksek” olduğunu ve devam eden düşmanlıkların ölüleri saymayı zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

AB endüstri şefi Breton, Ukrayna'nın bağlantıda kalmasına yardımcı olmak için baskı yapıyor

Ukrayna'nın ulusal düzenleyici otoritesi NCEC, milyonlarca Ukraynalı mültecinin düşük dolaşım tarifeleriyle bağlantıda kalmasına yardımcı olabilecek bir hareket olan AB endüstri şefi Thierry Breton'un zorlamasının ardından bu ay Avrupa telekom düzenleyicileri organına kaydolmaya hazırlanıyor.

Nisan ayında, Deutsche Telekom ve bir grup diğer üst düzey Avrupa telekom şirketi, Ukraynalı mültecilerin evlerinde aileleriyle iletişim halinde kalmasına yardımcı olmak için Ukraynalı emsallerine uygulanan toptan dolaşım ücretlerini üç ay boyunca düşürmeyi kabul etti.

NCEC, Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Birliği genelinde 27 ulusal telekom düzenleyicisinden oluşan Elektronik İletişim için Avrupa Düzenleyicileri Kuruluşu'na (BEREC) katılma talebinde bulundu.

Putin Ukrayna'da 'tarihi' bir hata yaptı: Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek "tarihi ve temel bir hata" yaptığını ve şimdi "tecrit edildiğini" söyledi.

Fransız bölgesel medyasına verdiği bir röportajda, "Bence ve ona halkı, kendisi ve tarih için tarihi ve temel bir hata yaptığını söyledim" dedi. Macron ayrıca yakında Kiev'i ziyaret etmeyi “dışlamadı”.

Biden: Barış için Ukrayna çözümü gerekli

Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmek için "müzakere edilmiş bir anlaşmanın" gerekli olacağını düşündüğünü söyledi.

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek ve bölgeye barış getirmek için topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakıp bırakmaması gerektiği sorusuna Biden, politikasının ABD'nin Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında herhangi bir karar almayacağı yönünde olmaya devam ettiğini söyledi.

“Burası onların bölgesi” ve “Onlara ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini söylemeyeceğim” dedi.