Anlık Ödeme İçin Belirtilen Rakam 10.000 TL Oldu! Gelir Belgesiz Nakit İmkanından Faydalanın. Gelir belgesiz olarak 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 36 ay vadeye kadar anlık ödeme yapılacağı açıklandı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankaların yapmış olduğu bu kampanyalara katılmanız ile birlikte hemen kendi hesabınıza anlık olarak 10.000 TL gelir belgesiz ve imzasız olarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankalar yapmış oldukları kampanyalarda kendi kredi politikalarına göre hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyaları da katılmak istiyorsan banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Banka kredi notu sizin daha önceki çalışmalarınızdan ötürü oluşan bir puan durumu dur. Bu puan durumuna göre sizlerde Kredi notunuz 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen onay alabilirsiniz.

Denizbank anlık ödeme ile 10.000 TL ödeme yapıyor

Denizbank üzerinden anlık ödeme ile 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde banka internet sitesi üzerinden 7gün 24saat yapabiliyor.

Nakit ihtiyacı olan kişiler DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi onay olabiliyor. Denizbank ayrıca sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu anlık ödemeli krediler de kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak Cep telefonunuz üzerinden sizlere Kredi imkanı sağlıyor. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.

TEB Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası

TEB Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar 10.000 TL kredi ödemesi alabiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir. T.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj atarak TEB bankasının başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Bankanın mobil uygulaması olan ceptetep üzerinden de internet bankacılığını kullanarak 7gün 24saat başvurumuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkün olacaktır. Nakit kredi kullanacak olan kişiler TEB Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa ayrıca en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte başvurusunu gerçekleştirebilir 10.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir.