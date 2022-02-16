Ev Hanımlarına PTT Para Dağıtıyor! Ev Hanımı Olup Nakit İsteyenlere 25000 TL Ödeniyor

Ev hanımları kredi almakta zorlanıyorsa PTT Bu kişiler için 25 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. PTT üzerinden yapılan kampanya duyurusunda nakit kredi kullanacak olan vatandaşların PTT İhtiyaç Kredisi olarak alacakları 25000 TL kredi aktif Bank üzerinden verilecek. Banka üzerinden 25000 TL nakit kredi kullanacak olan ev hanımları daha önce bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olması isteniyor.

PTT ve aktif Bank ortaklığında başlatılan Bu kampanyada ev hanımı olan ve 25 bin TL'ye kadar kredi onay almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmından SMS atarak veya en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapabilir. Yapılacak olan başvuruda sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılır ve bu sorgulaması sonucunda netice olarak geri döner. Kredi kullanacak olan kişiler kredi başvurusu yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi almış olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerle kredi kullanma imkanı sunulur.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu ev hanımları nasıl yapabilir?

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız hemen cep telefonu numaranızı üzerinden kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak aktif Bank n kolay kredi kampanyasına katılın. Başvuru yaptıktan sonra sizleri değerlendirmeye alacak olan aktif Bank sonucunu 10 dakika içerisinde mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gönderecektir.

Kredi onay almanız ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı ve hangi faiz oranları ile bu krediyi kullanacağımız hakkında sizlere bilgiler verilir ve daha sonra genel müdürlükten aranarak bu krediyi PTT şubelerinden mi yoksa ev adresinden mi kullanmak istediğiniz sizlere sorulur. Kredi notu düşük olan ev hanımları da başvurularını gerçekleştirerek PTT üzerinden diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir.