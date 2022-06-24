Anında Onayı 18 Yaş Üzerindekilere Verilen İhtiyaç Kredisi Duyuruldu!

Bankalar üzerinden, 18 yaşından büyük olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yeni bir kredi kampanyası duyurusu geldi. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya bankaların internet sitelerine girerek banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların bu bankalar üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, 1400 ve üzerinde bir kredi puanınızın olması durumunda, Denizbank, QNB Finansbank ve Akbank, sizlere destek olmaktadır. 3 banka üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar alacakları 50000 TL kredileriyle birlikte düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmış olacaklardır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, son dakika haberine göre, bankaların en kolay yöntemlerinden olan SMS ile kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda, kolay bir şekilde bulunabilecek. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz gerekiyor. Denizbank üzerinden ise Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndererek, işlem yapabilirsiniz.

3 bankanın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına cep telefonları üzerinden mesaj atarak katılacak olan vatandaşlar, kredi notu sorgulaması sonrasında bankalar tarafından 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına yatacaktır. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ayrıca bankaların resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formlarında eksiksiz olarak doldurabilirsiniz. bankaların kredi kampanyaları ve faiz oranları ile ilgili bilgileri almak istiyorsanız da resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğini söyleyebiliriz.