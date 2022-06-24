SON DAKİKA: Meclisten Geçiyor! Emeklilere Ödeme Başlıyor!

Meclis onayından da geçen ve emeklilere yapılacak olan ödemeler, merak edilmeye devam ediyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden kamu bankaları üzerinden alacağınız nakit kampanyalar bugün itibariyle başladı. Kurban bayramına kadar 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı tanıyacak. Cep telefonunuz üzerinden değil, bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel kredi kampanyalarını öğrenebilir ve bu internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formlarına doldurarak da emekliler için verilen 5.000 TL nakit kampanyasına katılabilirsiniz.

Emekli maaşı bankada olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde kendi hesaplarına ödemeleri yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de emekli maaşınızın bu bankalarda olması durumunda 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi gelir belgesiz kullanabilirsiniz.

Sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, PTT üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaramıza 30 50 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı tanıyacağını duyurdu. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay almanız ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek, Emekli Kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden ilk defa maaş alacak olan vatandaşlar ise hem yüksek limitli ihtiyaç kredileri alabilecek. Hemde bankadan 750 TL'ye kadar emekli promosyonlarından da faydalanabileceklerdir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kullanabileceksiniz.