Anında Emekli Maaşına Göre Ödemeler Var, Son Dakika, 1 Hafta İçinde Başvuru Yapan Hesaba Atacak

Bankalardan emekli olan kişiler için sürekli güncel kampanyalar duyurusu yapılıyor. Bankalar üzerinden emekli promosyon ödemeleri alacak olan kişiler için yeni bir haber var. SGK, Emekli Sandığı, SSK emeklisi olan herkes, bankalardan SGK üzerinden verilen destek promosyon alabiliyor. Ülkemizin kamu bankası olan Halkbank'ta yaptığı bu kampanya ile birlikte, emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere, emekli maaş promosyonu ödüyor.

750 TL'ye kadar alacağınız bu ödemeler tamamen sizin maaşınıza göre değişiyor. Emekli maaşı alacak olan kişiler, emekli promosyon için maaş taşıma yaptıktan sonra 3 yıl bu bankada maaşlarının durması gerekiyor. Halkbank üzerinden emekli maaşını 3 yıl alan kişiler emekli promosyonu hakkı kazanıyorlar.

Kampanya Detayları...

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Halkbank üzerinden alacak olan kişiler maaşlarına göre ödeme almaktadır. 1500 TL altında emekli maaşınız yatıyorsa banka sizlere 500 TL verecek. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler ise 625 TL Halkbank üzerinden emekli promosyonu alabileceklerdir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise, emekli promosyonlarını 750 TL alacaklardır.

1 Haftaya Hesaplarda Olacak

Bankadan yapılan açıklama ile birlikte, Halkbank üzerinden 3 yıl maaş almayı taahhüt eden kişilere 750 TL ödeme verilecek. Bu şartlara uygun olan kişiler en yakın Halkbank şubesine giderek promosyon için başvuru yapabilirler. Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.

Halkbank şubelerine maaş taşıma işlemleri sonrasında, ilk maaş alınırken bu emekli promosyonu da yatar. Hem maaş hem de promosyo çekmiş olursunuz. Emekli maaşınızı Halkbank şubelerine taşıyarak ayrıca daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilirsiniz. Banka emekli olan kişilerin kredi notu düşük olsa bile 250.000 TL'ye kadar nakit kredi vereceğini açıkladı...

Halkbank haricinde ayrıca Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT üzerinden de emekli maaşı alan veya almak isteyenlerde, aynı şartlara göre 750 TL emekli promosyonu alabileceklerdir. Bu şartlara uygunsanız hemen başvurunuzu yapabilir ve 750 TL emekli promosyonu bankalar üzerinden alabilirsiniz.