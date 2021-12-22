Cumhurbaşkanı Emekli İçin 2 Müjde Söyledi, Son Dakika

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın sabah yapmış olduğu yeni duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlara devlet destekli olarak hem ihtiyaç kredisi, hem de nakit avans limitleri verileceği açıklandı. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda bu üç banka üzerinden istedikleri zaman nakit kredi kullanabilecek. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, bankaya gitmeden bile ve mobil uygulamalar üzerinden istediğiniz zaman devlet destekli kredi için ve nakit avans limiti için başvuru yapabileceksiniz.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere kamu bankaları, kapılarına açtı. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, daha önce kredi onayı alamadıkları için bankalardan başvuru yapmayı kesmişti. Nakit kredi kullanacak olan kişiler için artık hem ihtiyaç kredisi, hem borç kapatma kredisi hemde istedikleri zaman nakit limitleri hesaplarına tanımlanacak.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler banka hesapları üzerinden aldıkları internet şifresiyle birlikte banka şubesine gitmeden mobil uygulama aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Banka internet üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı tanıyor. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde ödeme erteleme yapmak istiyorsanız, banka şubesinde bu durumu belirtmeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı aldıktan sonra kredi kullanması durumunda bankadan 10000 TL ye kadar artı para kullanabilecek.

Ziraat Bankasında yapılan bu kampanya gibi, ayrıca Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvuru yaparak emekli olan kişilere yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve nakit avans kullanabilir. Bankaların resmi internet sitelerine girerek, kampanyalar hakkında bilgi alabilir, düşük faiz oranları ile nasıl kredi kullanabilirsiniz bunun bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler başvuru yapmadan önce emekli maaşlarını bankaya taşıması gerekiyor. Emekli maaşınızı bankalara taşıdığınız zaman banka sizlere 750 TL'ye kadar ek promosyon ödemesi yapıyor.