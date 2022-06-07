7 Haziran Sabah Başladı: Bankaya Borcu Olan, Olmayan 30.000 TL Alacak

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalar bu kişilerin artık para bulmak istedikleri yerlerin başında gelmektedir. Ödenmekte olan kredi kredi kartları borçları ile birlikte ayrıca elektrik faturası telefon faturası su faturası gibi faturaları ödeyemeyecek olan kişiler, bankalar üzerinden kredi alarak bu işlemlere yapmak istemektedir. Yapılan açıklamalar sonrasında Denizbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı ve 30000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Denizbank üzerinden 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, banka kredi notu uygun olması durumunda işlemleriniz hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve cep telefonları üzerinden SMS atarak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebileceklerdir. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağını görecek olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda, Denizbank'ın ayrıca mobil uygulamasını kullanarak da şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 7 Haziran tarihi itibariyle verilecek olan bu kredilerde düşük faiz oranlarıyla işlem yapılacağı için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacak. Denizbank, hesabınız var ise banka şubelerine gitmeden kredinizi, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden yedigün yirmidört saat kullanabilir ve hesabınıza yatan bu parayı istediğiniz zaman çekebilir veya başka bir hesaba gönderebilirsiniz.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yaptıktan sonra kredi onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte banka tarafından verilen İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecek. onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesabına yaptırabilecektir. Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler hangi faiz oranlarından yararlanacak hakkında bilgiler alabilmektedirler.