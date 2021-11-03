Amerika Enflasyon Sıkıntıları Dolayısıyla Kötüleşen Ekonomiyle Boğuşuyor

Yeni bir ankete göre, Amerikalıların ABD ekonomisine ilişkin görüşleri geçtiğimiz ay gözle görülür şekilde bozuldu ve neredeyse yarısının ekonomik koşulların gelecek yıl daha da kötüleşmesini beklediği ortaya çıktı.

The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikalıların sadece %35'i ulusal ekonomiyi iyi, %65'i ise yoksul olarak nitelendiriyor. Bu, Amerikalıların %45'inin ekonomiyi iyi olarak nitelendirdiği Eylül ayından bu yana bir düşüş ve pandeminin ülke çapında şiddetli olduğu Ocak ve Şubat aylarında ülke ekonomisine ilişkin görüşlerin yaklaşık olarak nerede durduğuna bir geri dönüş.

Amerikalıların ekonomik algılarındaki bozulma, ülke çapında mal fiyatlarının, özellikle de gaz fiyatlarının artması ve küresel tedarik zincirindeki darboğazların mobilyadan otomobillere kadar her şeyi satın almayı zorlaştırmasıyla ortaya çıkıyor. Çalışma Bakanlığı bu ayın başlarında, Eylül ayında tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre %5.4 artarak 2008'den bu yana en büyük bir yıllık artış olduğunu bildirdi.

Nadine Christian 55, geçen yıl artan yaşam maliyetinden endişe duyduğunu söyledi. Christian, ABD ekonomisinin yüksek enflasyondan ciddi şekilde etkilendiği son zamana atıfta bulunarak, "1970'lerde büyüdüm ve ailemin geçinmesinin zor olduğunu hatırlıyorum" dedi. "O zamanki kadar kötü değil ama her gün raydan çıkabileceğimizi hissediyorum."

Amerikalıların yaklaşık yarısı -% 47 - şimdi ekonominin gelecek yıl daha da kötüleşmesini beklediklerini söylerken, daha iyi olacağını düşünen sadece %30'luk bir oran. Şubat ve Mart aylarında yapılan bir AP-NORC anketinde durum tersine döndü: %44'ü ekonominin önümüzdeki yıl daha iyi olmasını beklerken, sadece %32'si daha da kötüleşeceğini söyledi.

Bu yılın başlarında Demokratların %70'i ekonominin iyileşmesini beklediklerini söyledi. Şimdi, sadece %51'i yapıyor. Ve ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünen Cumhuriyetçilerin payı, yılın başındaki %59'dan %74'e yükseldi. Indiana'dan 34 yaşındaki Joseph Binkley, enflasyon konusunda endişeli olduğunu ancak ekonomideki sorunların geçici olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Ekonomi düzelirken bunun çoğunlukla arz-talep meselesi olduğunu düşünüyorum” dedi. Binkley, Başkan Biden'ın ekonomi politikalarını desteklediğini söyledi. “Bir başkanlığın ilk yıllarının çoğu, selefinin politikalarıyla ilgilenir. Biden'ın önceki yönetimin sorunlarıyla uğraşmak zorunda olduğunu düşünüyorum." AP-NORC anketi, Amerikalıların çoğunluğunun Biden'ın ekonomiyi idare etmesini eleştirdiğini, %58'inin onaylamadığını ve %41'inin onayladığını söyledi.

Anket, Amerikalıların ekonomik görünümlerindeki bozulmaya rağmen, kendi mali durumları konusunda nispeten iyimser olduklarını ortaya koydu. Anket, Amerikalıların %65'inin kişisel mali durumlarının iyi olduğunu söylediğini, bu sayının pandemi başlamadan bu yana sabit kaldığını ortaya koydu. Yine de, %24'ü kişisel mali durumlarının bu yılın başlarındaki 'ten gelecek yıl daha da kötüleşeceğini düşündüklerini söylüyor.