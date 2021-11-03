Google Haritalarında Gizemli 'Kara Delik' Görüldü

İnternet dedektifleri, bir Reddit kullanıcısı tarafından ilk kez ortaya çıktıktan sonra Google Haritalar'da görünen bir "kara deliğin" ne olduğuna karar veremediler. Üç tarafı olan kara delik, geçen hafta Reddit'te Kokoblocks tarafından paylaşıldı: "Bu ne F*** bu bir adaya benzemiyor".

Redditörler, garip uydu görüntüsünün kaynağını bulmadan önce diğer dünyalara açılan portalları ve bir askeri üssü tartıştı.

Redditörler kara deliğin aslında bir ada mı, başka bir dünyaya açılan bir portal mı yoksa gizli bir askeri üs mü olduğunu tartışmaya devam etti.

Birçoğu, sonunda Vostok Adası olarak bilinen Kirabiti Cumhuriyeti'ne ait bir atol olduğu ortaya çıkan kara deliği bulmak için Google Haritalar'ı aradı. WordsSideKick.com'ın bildirdiği gibi, Google, bir "kara delik" hakkında spekülasyonlara yol açabilecek bu tür sitelerin nerede olduğu hakkında bilgi ifşa etmekten kaçınmak için genellikle askeri siteleri ve diğer "gizli" yerleri bulanıklaştırır.

Bir Reddit kullanıcısı, "İlk düşüncem sansürlenmiş olmasıydı" diye yazdı. "Böylesine sığ, küçük bir atol/adada doğal bir oluşumun böyle siyah olması bir anlam ifade etmez."

Bir dizi Reddit kullanıcısı, kara deliğin aslında Sidney, Avustralya'nın yaklaşık 2.280 kilometre (3.902 mil) doğusunda ıssız bir atol olan Vostok Adası olduğunu fark etti.

"Bir delik olmadığını varsayarsak, karanlığa neden olan bir yeraltı yanardağı olabilir. Büyük olasılıkla magmatik kaya, "neredeyse haklı olduğu ortaya çıkan başka bir Reddit kullanıcısı spekülasyon yaptı. National Geographic'e göre, Vostok, Pasifik Okyanusu'ndaki güney Line Adaları'ndaki beş atolden biridir ve insanlar tarafından nadiren ziyaret edilir. Adalar zinciri de hem kıyıda hem de denizde inanılmaz derecede çeşitlidir.