Güncel Altının Gram Fiyatı Nedir?

Gün yükselişinin ardından altın fiyatı 980 liradan işlem görüyor .

Yeni günün yükselişinin ardından gram altının fiyatı işlem görüyor önceki kapanış fiyatına göre %1,9 artışla 980 liradan 10,55'te.

Aynı zamanda Çeyrek Altın 1.607 lira, Cumhuriyet Altın ise 6.565 lira olarak fiyatlandırılıyor.

Dün %1,3 artışla 1,718.5$'a yükselen altın ons fiyatı, bir önceki kapanış fiyatına göre %0,1 düşüşle şu anda 1,716 $'dan işlem görüyor.

Sunulan ilk büyük ABD ekonomik verileri, geçen hafta 251.000'den sekiz ayın en yükseğine çıkarak sekiz ayın en yükseğine çıktı ve resesyonla ilgili endişeleri artırdı.

ECB'nin 11 yıl aradan sonra ilk kez üç ana faizi beklenenden daha yüksek faiz oranlarına yükseltme kararı alarak negatif faiz dönemini sonlandırdı.

Avrupa'da yayınlanan Satınalma Yöneticisi Endeksi (PMI) verilerinin takibi Analistlere göre teknik olarak altın ons fiyatı destek pozisyonlarında 1.690 dolar ve direnç pozisyonlarında 1.70 dolar.