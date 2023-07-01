Bugün, yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olurken, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacakları konuşmalar takip edilecek. Özellikle Fed Başkanı Powell'ın piyasa tarafından faiz artırım döngüsüne yönelik ipuçları aranacak. Morgan Stanley ise bankanın Temmuz'da 25 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı.

Ons Altın Fed Başkanının Konuşmasına Odaklandı: Ons altın fiyatlamaları, ABD verileri ve Başkan Powell'ın açıklamaları öncesinde doların zayıflamasıyla yükseliş eğilimi gösterdi. Dün toparlanma gösteren ons altın, bugün 1918 dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, faiz artırım beklentilerinin güçlenmesine yönelik şahin tonlu açıklamalar gelmesi durumunda altın fiyatlarında zayıf görünümün devam edebileceğini öngörüyor.

Gram Altın Yüzde 3 Değer Kazandı: Yurt içinde gram altın fiyatları hafta genelinde yüzde 3'e yakın prim yaparken, dün 1600 TL seviyesinde yatay seyretti. Kurda özellikle 26 TL üzerinde kalıcılık olması durumunda gram altın fiyatının yükseliş trendini destekleyeceği belirtiliyor. Piyasaların kapalı olduğu günde altının gramı 1599 TL seviyesinden değer kazanırken, çeyrek altın 2700 TL, Cumhuriyet altını 10.963 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1561 TL seviyesinde bulunuyor.

Kuyumcular Altın Fiyatlarını Değerlendirdi: Kuyumcular, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yatırımcıların ellerindeki altını satmaya başladığını ifade ediyor. Yeni haftada piyasalarda dalgalanmaların olabileceğini belirten kuyumcular, yatırımcılara panik yapmadan soğukkanlı olmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, gram altının 2023 yılı sonunda 2.000 TL seviyesine ulaşabileceği ve dolar kurundaki yükselişin bunu mümkün kılacağı şeklinde bir değerlendirme yapıyorlar.

Dolarda Rekor Sonrası Yeni Tahminler: Dolar endeksi 102,5 seviyesinde seyrini sürdürürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,76 seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının dolar üzerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın faizleri 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine çekmesinin yankıları devam ediyor. Dolar/TL kuru, geçen hafta yüzde 3'e yakın bir artış kaydederken, Foreks Haber'in anketine göre 2023 sonu dolar/TL kuru tahminleri medyan 28,00 seviyesinde oluştu.

Euro'da Son Durum: Euro/dolar paritesi dün dolar karşısında prim kazanırken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları faiz artışını işaret etti. Parite, ABD'den gelen veriler sonrası geri çekildi ve 1,0964 seviyesinde kapanış yaptı. Yurt içinde ise euro/TL kuru dün rekor kırarak 28,71 seviyesine yükseldi. Bugün serbest piyasada kur 28,49 TL seviyelerinde bulunuyor.

Özetle, yurt içi piyasaların tatil olması nedeniyle yurt dışındaki gelişmeler takip ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, altın ve döviz piyasalarında hareketliliği etkileyebilir. Gram altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, dolar/TL kuru yeni rekor seviyelerini test etti. Euro/dolar paritesi ise dalgalı seyretmeye devam ediyor. Yatırımcılar, gelecek günlerde piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecekler.