Altın ve Dolar Yatırımcılarının Dikkatine! Artış Devam Edecek Mi? Altın fiyatlarında dikkat çekici yukarı yönlü bir şekilde hareketlilik devam ediyor. Döviz piyasalarına yönelik dalgalanma söz konusu iken son durumun ne olacağı ise merak edilmeye başlandığı noktadan beklentileri nasıl olduğunu merak ediyorsanız haberimizin devamını takip ediniz.

Altın ve döviz piyasası hareketli günler yaşıyor. Peki durum ne olacak? Altın ve dolarda artış devam edecek mi? Son zamanlarda kurda meydana gelen hareketlilik durdurarak bilmeden devam ediyor. Dövizde ise beklentiler ne yönde hareket edecek? Geçtiğimiz hafta 920 TL'den satılan gram altın 980 TL'yi gördü. Altın fiyatlarında artık devam edecek mi?

Altın ve dolardaki artış devam edecek mi soru işaretieyim Son zamanlarda kurlarda meydana gelen hareketlilikle beraber artış var. Dövizde beklentiler nasıl olacak? Geçtiğimiz hafta 920 TL'den alım satım işlemlerine tabi tutulan gram altın 980 TL'den satılıyordu. Altın fiyatlarında artış devam edecek mi

Altın piyasasında son durum ne?

Her zaman güvenilir yatırım Limanı olarak bilinen Altına yatırım yapan kazanmaya devam ediyor. Son birkaç gündür özellikle de gram altında ciddi manada yükselme meydana gelirken orta vadede altın yatırımcısının kazancına kazanç ekleyeceği ekonomistler tarafından açıklanıyor.

Dolar piyasasında son durum nedir?

Türkiye piyasalarında cayır cayır yangınların ortaya çıkmasına sebep olan Amerikan dolarının dizginlemesi açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aranan önlemler sonrasında kur korumalı Türk Lirası mevduat sistemine geçiş yapılmıştı Ancak bu durum sadece doların belli bir müddet durmasına sebep olmuştu. Son birkaç gündür tekrar hareketlenen dolar içerisinde yatırımcısına tekrardan karlı günler yaşatacak.