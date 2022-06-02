Emekli maaş zammı hakkında bildiri geldi! Temmuz ayında emekli maaşına büyük zam bekleniyor!

SGK üzerinden emekli maaşı alan kişilere son dakika haberi geldi. Haziran ayı itibariyle belli olacak 6 aylık enflasyon oranları sonrasında en düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak belli oldu! Haziran ayından sonra gelecek Temmuz ayında emekliler yılın 2. zammını alacaklar. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak edilmektedir. Emekli olan kişiler temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak etmektedir. Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vereceğini duyurmuştu!

Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonrasında memur emekli maaşlarında en düşük oran 6133 TL olacağı söylenmektedir. 2000 yılından önce emekli olan kişiler ise 4641 TL olarak emekli maaşı alacaklar.

15 Milyona yakın emekli vatandaşların temmuz ayında nasıl zam alacağı araştırılmaktadır. Zam alacak olan emekliler, Ocak ve Haziran ayları arasındaki enflasyon oranlarının ortalamasına göre işlem yapacaklardır. Mayıs ayı içinde belirlenen enflasyon oranları Haziran ayında, Haziran için de Temmuz'un ilk haftasında açıklanacaktır. Temmuz ayından sonra net maaş belli olacaktır. 6 Aylık enflasyon oranlarının ortalaması yüzde 40 olarak beklenmektedir. Özellikle memur maaşı alacak kişiler, en düşük 6 bin TL civarında maaş alacaklardır.

Ayrıca emekli olan kişilere, Temmuz ayında emekli promosyon da verilecektir. Emekli promosyon olarak 1100 TL mi yoksa daha fazla mı verilecek, önümüzdeki hafta belli olacaktır. Temmuz ayında emekli olan kişiler, paraya doyacak ve bu ödemeleri başvuru yapmadan alacak. Temmuz ayındaki Kurban bayramı için başvuru yapacak olan kişilere, emekli promosyonlarına zam gelmesi durumunda zamlı olarak ödenecektir.