Faizsiz ihtiyaç kredisi! Son dakika olarak açıklandı! 60.000 TL kimlikle verilecek

Faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara katılım bankaları üzerinden yapılan duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Kamu katılım bankaları ile birlikte özel katılım bankaları üzerinden verilecek faizsiz kredilerde, tamamen İslami şartlara usulünde kredi imkanı sağlanmaktadır. Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, faizin haram olduğunu düşünerek kredi başvurusu yapmıyorsanız, katılım bankaları bu kişilerin hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vererek helal kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden başvuru

Kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden tüm bankacılık işlemlerini, faizsiz olarak yapabileceğiniz gibi ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi kullanımları'nızda da herhangi bir faiz oranı, işlem uygulanmaz. Bankalar vermiş oldukları ihtiyaç kredilerinde kar payı oranları ile sizlere kredi imkanı sunarken, geri ödemenizde kolaylıklar sağlamaktadır.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel müşterileri ile birlikte ticari müşterilerin kampanyaya katılabilmeleri için banka kredi puanı 1300 üzerinde olması gerekiyor. Emekli olan vatandaşların kredi alabilmeleri için emekli maaşını Ziraat Katılım Bankası şubelerine taşıması gerekmektedir. Gelir belgesiz olarak verilecek ihtiyaç kredisi kampanyalarında, kredi onay alacak olan vatandaşlar, ayrıca, şartlar dahilinde 36 ay vadeye kadar 50 bin TL kredi kullanabilir. Sigortalı olarak kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise sigortalılık maaş süresinin en az 12 aydır olması gerekiyor.

Vakıf Katılım Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu, faizsiz olarak veriliyor.

Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Vakıf Katılım Bankası üzerinden de emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için faizsiz krediyi vakıf Katılım Bankası üzerinden kullanabiliyor. Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerimizi kolay bir şekilde yapabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden faizsiz krediler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Düşük kar payı oranlarıyla birlikte kredi alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedirler. 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra şartlara uygun olmanız durumunda 50000-de ile onayı gelir belgesiz olarak bile alabiliyorsunuz.